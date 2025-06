Czy koalicja rządząca rozpadnie się i będą przyspieszone wybory? [SONDAŻ]

- Reklama -

Z sondażu United Surveys dla „Wirtualnej Polski” wynika, że Polacy raczej wierzą w przetrwanie koalicji rządzącej do końca kadencji. Przewaga nad osobami o przeciwnej opinii jest spora, jednak aż co piąty badany nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Po wygranej kandydata PiS Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich mówi się o rozpadzie koalicji i przyspieszonych wyborach. W efekcie ugrupowanie tworzące koalicję rządzącą zaczęły publiczne wygarniać sobie żale. Do tego dochodzi fakt, że rządzący mają coraz gorsze wyniki w sondażach.

„Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że obecna koalicja rządowa – KO, Trzecia Droga, Lewica – przetrwa do końca obecnej kadencji w 2027 roku?” – takie pytanie United Surveys zadało ankietowanym. Wyniki wskazują na sporą niepewność w społeczeństwie.

48,2 proc. zgadza się z tym twierdzeniem, zaś przeciwnego zdania jest 31,6 proc.. Natomiast aż 20,2 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

15,5 proc. badanych „zdecydowanie” zgadza się z tym, że koalicja przetrwa do końca swojej kadencji. 32,7 proc. „raczej” się zgadza”.

Odpowiedź „raczej się nie zgadzam” wybrało 20,1 proc. badanych. Natomiast „zdecydowanie” nie zgadzało się 11,5 proc..

Wśród wyborców partii z koalicji wiarę w przetrwanie koalicji wyraziło 75 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 16 proc.. 9 proc. nie miało zdania na ten temat.

Wśród wyborców PiS i Konfederacji wiarę w przetrwanie koalicji zadeklarowało 33 proc. ankietowanych. 46 proc. uważa, że koalicja nie przetrwa. 21 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Wśród „pozostałych wyborców” przetrwania koalicji oczekuje 24 proc. ankietowanych. 28 proc. uważa, że koalicja rozpadnie się, zaś aż 48 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 6-8 czerwca 2025 roku na próbie 1000 osób.