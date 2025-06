Walka o stołki w uśmiechniętej koalicji! Hołownia nie odda fotela marszałka?

- Reklama -

Szymon Hołownia powinien dalej pełnić funkcję marszałka Sejmu – oceniła w Studiu PAP szefowa MFiPR Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050). Dodała, że jej ugrupowanie szanuje umowę koalicyjną, jednak ta powinna zostać zmieniona, by „sprawczość koalicjantów odzwierciedlała siłę klubów”.

Pełczyńska-Nałęcz w poniedziałek w Studiu PAP pytana o to, czy Szymon Hołownia powinien dalej pełnić funkcję marszałka Sejmu i czy Polska 2050 powinna renegocjować umowę koalicyjną w tym kierunku odpowiedziała: „Tak uważam”.

– Jest bezdyskusyjnie najlepszym marszałkiem Sejmu III RP – dodała.

I wiceprzewodnicząca Polski 2050 zaznaczyła, że jej ugrupowanie szanuje umowę koalicyjną, która jednak – jej zdaniem – powinna zostać odnowiona, gdyż „absolutnie nie ma takiej możliwości”, żeby reprezentowany przez nią klub, mający 32 posłów po „ewentualnym oddaniu marszałka”, dysponował obecną liczbą ministerstw.

Jak podkreśliła, należy usiąść do rozmów z koalicjantami i podjąć ustalenia tak, by „sprawczość odzwierciedlała siłę klubów”. Zaznaczyła, że dużo mniejsze kluby (Lewica – PAP) dysponują czterema ministerstwami i mają wicepremiera, co – jak oceniła – „nie odzwierciedla głosu” oddanego przez Polaków w wyborach parlamentarnych jesienią 2023 r.

Minister funduszy i polityki regionalnej dopytywana, czy jej ugrupowanie wolałoby dysponować większą liczbą ministerstw, czy tak jak do tej pory – mieć marszałka, odpowiedziała się za drugą opcją. – Marszałek jest bardzo dobry i to po prostu jest dobre dla Polski. Ale uczciwie kładziemy na stół gotowość do rozmowy, z której kluczowe założenie jest takie, że waga głosów, które otrzymaliśmy w wyborach musi być odzwierciedlona w wadze sprawczości, którą mamy – zaznaczyła.

Hołownia w czwartek mówił, że zgodnie z umową koalicyjną przestanie być marszałkiem Sejmu, a jego funkcję przejmie współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Hołownia zadeklarował, że ani nie będzie piastował funkcji wicemarszałka Sejmu, ani nie wejdzie do rządu.

W koalicji rządzącej trwają rozmowy nt. możliwej renegocjacji umowy koalicyjnej. Chodzi o dokument z listopada 2023 r. zawarty między: Koalicją Obywatelską, Polską 2050, Polskim Stronnictwem Ludowym i Nową Lewicą.

W części III dot. zasad działania koalicji rozstrzygnięte są kwestie personalne i podział stanowisk premiera, wicepremierów, marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu. Według dokumentu Szymon Hołownia pełni funkcję marszałka Sejmu do 13 listopada, a po tym czasie – marszałkiem ma zostać Czarzasty.