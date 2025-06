ALERT! Aktualizacja prognoz. Ekstremalnie silne burze dzisiaj w Polsce

- Reklama -

Popołudniowa aktualizacja prognozy pogody dla Polski wygląda bardzo groźnie. W sobotę po południu i w nocy z soboty na niedzielę nad południowo-wschodnią Polską mogą pojawić się ekstremalnie silne burze, którym może towarzyszyć grad i trąby powietrzne.

O niebezpieczeństwie zaalarmowali m.in. Obserwatorzy Burz z portalu obserwatorzy.info

„🟣UWAGA! WYDANO NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZAGROŻENIA – EXTREMALNE. TO JEST POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNA SYTUACJA!!

❗️W wyznaczonym obszarze mogą się pojawić niszczące burze z opadami dużego gradu (nawet powyżej 7/8 cm średnicy), nawalnym deszczem i wiatrem mogącym przekroczyć w porywach 120 km/! Możliwe pojawienie się trąb powietrznych! 🌪”

🟣UWAGA! WYDANO NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZAGROŻENIA – EXT

— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) June 7, 2025

Podobny komunikat zamieścili Polscy łowcy Burz.

UWAGA❗AKTUALIZACJA PROGNOZY❗

Prognoza obowiązuje od 7.06.2025, 13:00 UTC, (15:00 CEST – czasu Polskiego).

Najświeższe wyliczenia modeli numerycznych, wskazują na tworzenie się bardziej korzystnych warunków, do organizacji silnych struktur burzowych, które mogą przybrać charakter linii szkwału, bow echo. W niektórych przypadkach istnieje podwyższone ryzyko utworzenia się trąby powietrznej. Zjawiska te pojawić się mogą głównie 𝙬 𝙬𝙤𝙟. 𝙡𝙪𝙗𝙚𝙡𝙨𝙠𝙞𝙢, 𝙣𝙖 𝙬𝙨𝙘𝙝𝙤𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙬𝙤𝙟. 𝙨́𝙬𝙞𝙚̨𝙩𝙤𝙠𝙧𝙯𝙮𝙨𝙠𝙞𝙚𝙜𝙤 𝙞 𝙣𝙖 𝙥𝙤́ł𝙣𝙤𝙘𝙮 𝙬𝙤𝙟. 𝙥𝙤𝙙𝙠𝙖𝙧𝙥𝙖𝙘𝙠𝙞𝙚𝙜𝙤.

W związku z tym, na tym obszarze wydano 3️⃣stopień zagrożenia przed:

🔴opadami gradu do ok. 8-9 cm

🔴bardzo silnymi porywami wiatru do do 130 km/h i więcej

🔴nawalnymi opadami deszczu do ok. 50-55 mm/h

🔴trąbą powietrzną

Pozostała część prognozy nie ulega zmianie.

— Skywarn Poland – Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) June 7, 2025

🌪️⚡️Superkomórka burzowa z silną rotacją w mezocyklonie znajduje się na wschód od #Jędrzejów i kieruje się na wschód/północny wschód w stronę #Opatów. Wydano 3. stopień zagrożenia w systemie ostrzeżeń #SkyPredict. Na drodze superkomórki możliwe są:

— Skywarn Poland – Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) June 7, 2025

Meteorolodzy z European Storm Forecast Experiment także wydali trzeci, najwyższy stopień zagrożenia burzami dla tego obszaru.