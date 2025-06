Trzaskowski finansował kampanię na lewo? Jest zawiadomienie do prokuratury

- Reklama -

„Do prokuratury trafią zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w postaci nielegalnego finansowania kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego” – poinformował portal dorzeczy.pl. Zawiadamiającym jest przedsiębiorca Radosław Tadajewski, a jego pełnomocnikiem mec. Bartosz Lewandowski.

Tadajewski i mec. Lewandowski poinformowali o zawiadomieniu w mediach społecznościowych.

„Składam 4 zawiadomienia do prokuratury w związku z: nielegalnym finansowaniem kampanii Koalicji Obywatelskiej w 2023, nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego w 2025, kupowaniem głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przez Romana Szełemeja (członka Platformy Obywatelskiej, Prezydenta Wałbrzycha), nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego przez TVP w Likwidacji” – napisał na X Tadajewski.

W rozmowie z dorzeczy.pl powiedział, że kampania prezydencka wzbudziła w nim gniew.

– Przez lata czytałem w Onecie o sobie jako czarnym charakterze. Te same metody zastosowano przeciwko kandydatom konserwatywnym – powiedział Radosław Tadajewski.

– Nie zgadzam się na to. Użyję wszelkich dostępnych obywatelowi Polski narzędzi, aby wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości obecnego rządu i jego popleczników w mediach – przekonywał i dodał, że „raport OBWE i zawiadomienia do prokuratury to dopiero początek”.

Ocenił, że „po bezprecedensowej kampanii oszczerstw motywowanych politycznie skierowanych przeciwko Karolowi Nawrockiemu, Sławomirowi Mentzenowi, Jarosławowi Kaczyńskiemu i całemu obozowi konserwatywnemu czara goryczy się przelała”.

„Przyszła pora na bardziej stanowcze działania. Przyszła pora na ukaranie winnych” – napisał Tadajewski.

„Miejsce przestępców jest w więzieniu, a nie mediach i polityce” – dodał.

„Użyję wszelkich dopuszczalnych przez prawo krajowe i EU środków, swoich kompetencji i zasobów żeby winni opisanych na wstępie przestępstw ponieśli adekwatną karę. Nie zatrzyma tego ani politycznie sterowana prokuratura, ani brudne działania Onet, TVN24 czy TVP w Likwidacji (jak te opisane w raporcie OBWE)” – czytamy.

Zwrócił się też do Adama Bodnara.

„Pomimo tego, że niektóre z zawiadomień mają po kilkaset stron- podeślę Ci kopię do biura. Pewnie będziesz chciał pokazać swoim mocodawcom” – podkreślił Tadajewski.

❗️Składam 4 zawiadomienia do prokuratury w związku z:

💣nielegalnym finansowaniem kampanii Koalicji Obywatelskiej w 2023

💣nielegalnym finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego w 2025

💣kupowaniem głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przez Romana Szełemeja (członka… pic.twitter.com/Sis96BbSQS — Radek Tadajewski (@tadajewski) June 5, 2025

Do sprawy odniósł się też pełnomocnik przedsiębiorcy mec. Bartosz Lewandowski.

„W imieniu p. Radka Tadajewskiego kierujemy pierwsze zawiadomienia o możliwości przestępstwa do Prokuratury w związku ze wsparciem kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, które stanowiły ingerencję w demokratyczny proces wyborczy” – napisał na X prawnik.

Dodał, że „finansowe wsparcie kampanii, przy wykorzystaniu podmiotów zagranicznych, miało miejsce nawet po ujawnieniu tego faktu przez dziennikarzy śledczych”.

„Okazało się, że nie jest to wyjątek i tego rodzaju praktyki miały także miejsce w roku 2023 r. w trakcie wyborów parlamentarnych” – czytamy.

„onadto w wywiadzie udzielonym 30 maja 2025 r. dla TV Wałbrzych oraz w materiale wideo opublikowanym na YouTube, obecny Prezydent Wałbrzycha p. Roman Szełemej należący do partii Platforma Obywatelska zadeklarował, że w razie zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, mieszkańcy Wrocławia otrzymają dwa dni darmowego wstępu do Zamku Książ – instytucji zarządzanej przez gminną spółkę miejską, co wskazuje na możliwość popełnienia czynu zabronionego z art. 250a § 2 KK” – twierdził Lewandowski.

„Niedopuszczalne jest bowiem w demokratycznych standardach kampanii wyborczej oferowanie określonych korzyści (np. zwolnień z opłat) w zamian za głosowanie w określony sposób” – podkreślił.

Następnie wskazał, że „zawiadomienie skierowane do Prokuratury będzie również obejmowało wątpliwości dotyczące wsparcia udzielonego przez media publiczne komitetowi wyborczemu Rafała Trzaskowskiego podczas organizacji słynnej debaty w Końskich 11 kwietnia 2025 r.”.

„Wiele wskazuje na to, że koszty tego wydarzenia (w tym koszty np. emisji sygnału) poniosła spółka publiczna, a tym samym działania te można rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia przepisów dot. czynów zabronionych z Kodeksu wyborczego, ale także działania na szkodę spółki (art. 296 KK)” – napisał mec. Lewandowski.

Następnie ocenił, że prokuratura powinna „dokładnie i w pełnym zakresie zbadać czy nastąpiła nielegalna ingerencja w proces demokratyczny w Polsce”. Jego zdaniem, „to jest kwestia fundamentalnych zasad funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej”.