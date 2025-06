Jeszcze większa pomoc dla Ukrainy. „Musimy się zmobilizować”

- Reklama -

Sojusznicy Ukrainy podczas spotkania w Brukseli w ramach tzw. Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy zadeklarowali dalsze i większe wsparcie militarne dla Kijowa. – To potężna demonstracja naszej trwałej pomocy dla Ukrainy – powiedział brytyjski minister obrony John Healey.

W środę w siedzibie NATO w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy, która jest międzynarodowym forum koordynacji pomocy wojskowej dla Ukrainy w związku z rosyjską agresją rozpoczętą w 2022 roku.

Jak powiedział na konferencji Healey, misja grupy jest prosta: zapewnić siłom zbrojnym Ukrainy to, czego potrzebują do walki, do prowadzenia wojny i do zagwarantowania pokoju w przyszłości.

– Na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, my wszyscy tutaj wzywamy do zawieszenia broni. Jesteśmy za pokojem. Putin jednak kontynuuje wojnę. Dlatego praca grupy kontaktowej staje się jeszcze ważniejsza. Musimy się zmobilizować – podkreślił.

Powtórzył, że Wielka Brytania zamierza zwiększyć dziesięciokrotnie dostawy dronów na Ukrainę i nadal szkolić ukraińskie siły w kraju i za granicą, zwiększając finansowanie tego szkolenia o 20 procent do prawie 250 milionów funtów.

Poinformował też, że w środę sojusznicy z Europy i spoza niej złożyli „duże obietnice warte miliardy euro, aby wesprzeć Ukrainę w jej walce”. – Wysyłamy dziś wiadomość także do Moskwy. Ukraina jest silna i ma wielu przyjaciół – podsumował Healey.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius pogratulował obecnemu na konferencji ministrowi obrony Ukrainy Rustemowi Umierowowi przeprowadzonej niedawno specjalnej operacji wojskowej, w której ukraińskie drony zniszczyły na lotniskach rosyjskie bombowce.

– Zaledwie w zeszły weekend udowodniłeś, że możesz użyć dronów do neutralizacji broni, która może być skierowana przeciwko tobie. Gratulacje za tę naprawdę imponującą operację – powiedział Pistorius, zwracając się do ukraińskiego ministra.

Przypomniał, że w zeszłym tygodniu w Berlinie zapadły decyzje, zgodnie z którymi Niemcy zapewnią finansowanie broni dalekiego zasięgu, która będzie produkowana na Ukrainie.

– Dzięki temu realizujemy cel, który sobie wyznaczyliśmy, a mianowicie wzmocnienie waszych możliwości, zarówno wojskowych, jak i przemysłowych. Wyprodukowane przez wasz przemysł zbrojeniowy systemy szybko znajdą się w rękach waszych sił zbrojnych. W przypadku broni dalekiego zasięgu, o której wspomniałem, jeszcze przed końcem roku – powiedział.

Zapowiedział też wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej i dostarczenie dodatkowych systemów uzbrojenia oraz amunicji.

Umierow na tej samej konferencji z kolei ogłosił, że partnerzy Ukrainy uzgodnili powołanie inicjatywy Ramstein Investment for Industries, której celem jest finansowanie i produkcja uzbrojenia.

– Uzgodniliśmy, że produkcja wytwarzana za granicą na licencji ukraińskiej będzie trafiać do Ukrainy, dopóki trwa wojna. Z niecierpliwością czekamy na rozpatrzenie wszystkich propozycji ze strony zainteresowanych państw-partnerów. Nie zatwierdziliśmy jeszcze oficjalnej nazwy, ale tymczasowo nazywamy to Ramstein Investment for Industries, co stanowi strategiczny przełom – powiedział szef resortu obrony Ukrainy.

Minister wyjaśnił, że w ramach tej inicjatywy firmy ukraińskie będą mogły inwestować w krajach partnerskich Grupy, a firmy z państw członkowskich Grupy będą mogły budować swoje zakłady produkcyjne na terytorium Ukrainy.