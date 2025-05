Sommer ogłosił, co zrobi w drugiej turze. „Uświadomiłem sobie, ile…”

- Reklama -

Redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer poinformował na portalu X, że jeszcze dwa dni miał podjąć inną decyzję w sprawie drugiej tury, ale zmienił zdanie. Jak wskazał, uświadomił sobie jedną rzecz.

Już w niedzielę 1 czerwca Polacy wybiorą nowego prezydenta na najbliższych pięć lat. Sondaże wskazują, że różnica między Karolem Nawrockim, a Rafałem Trzaskowskim będzie minimalna. Który z nich ostatecznie przeprowadzi się do Pałacu, trudno przewidzieć.

W czwartek 29 maja polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun poinformował, że zagłosuje na Nawrockiego i namawia do tego swych wyborców. Identyczną decyzję podjął Sommer, który na portalu X napisał, że jeszcze dwa dni temu się wahał.

Czytaj więcej: TYLKO U NAS! Braun tłumaczy poparcie Nawrockiego. „Skoro przyszła koza do woza…” [VIDEO]

Redaktor naczelny portal nczas.info odniósł się do wpisu posła Konfederacji Bronisława Foltyna. Polityk, zamieszczając słynne już zdjęcie Kingi Gajewski z workiem ziemniaków w DPS-ie napisał:

„Wyborcy, to nie jest worek ziemniaków, z którym politycy mogą robić co chcą. A przynajmniej ja wierzę, że nie pozwolicie się tak traktować. Za moment cisza wyborcza. Rozważcie wszystkie ZA i PRZECIW. Jeśli uznacie, że warto wybrać mniejsze zło. To tak wybierzcie! Jeśli uważacie, że im gorzej, tym lepiej bo ludzie w końcu dostrzegą, w jakim bagnie żyjemy. Zróbcie to! A jeśli macie ich już serdecznie dosyć i nie zamierzacie uczestniczyć, w tym cyrku. To całkowicie Was rozumiem!”.

Sommer podkreślił, że miał nie głosować, ale zmienił zdanie. „Ja się wahałem jeszcze dwa dni temu, ale jak uświadomiłem sobie ile ideologicznych ustaw czeka w kolejce, to uznałem, że trzeba dać szansę komuś, kto może to wariactwo zablokować” – napisał.

„Choć wcale się nie zdziwię, jak i Nawrocki w wielu sprawach ulegnie. Jednak, po podpisaniu deklaracji Mentzena, będzie można go punktować, jeśli okaże się wiarołomcą i oszustem” – dodał.