Braun w TV Republika i prezent dla Nawrockiego. „Liczę, że pojedziemy do Jedwabnego” [VIDEO]

Grzegorz Braun kolejny już raz w ostatnich tygodniach gościł w TV Republika. Podczas rozmowy z Danutą Holecką przekazał Karolowi Nawrockiemu pewien „praktyczny” upominek.

– Mam nadzieję, że pan Karol Nawrocki okaże się, w jakimś przynajmniej stopniu, zakładnikiem własnej retoryki. Mam nadzieję, że z czasem z praktyki wypełni się ta forma też i treścią, większą szczerością. Na to wszystko liczę. Liczę, że – cóż – pojedziemy do Jedwabnego – mówił w rozmowie z Danutą Holecką w TV Republika Grzegorz Braun, po czym sięgnął do swojej torby.

– Znajduję tutaj w mojej torbie i zostawiam dla pana prezesa Karola Nawrockiego ten szpadelek praktyczny. Mam nadzieję, że prędzej czy później on się przyda – powiedział.

– Dobrze, przekażemy – oświadczyła prowadząca.

– To jest naprawdę bardzo praktyczne narzędzie – wskazał Braun.

– Na Wołyniu też się powinien przydać? – pytała Holecka.

– To oczywiście jest pewien znak, nie chcemy przemieniać ekshumacji w groteskę, ale ważne są decyzje polityczne, ważna jest wola polityczna. I rozumiemy, że nie wszystko może się zdarzyć z dnia na dzień, ale trzeba mieć tę wolę. A żeby ją przejawić, objawić, no to trzeba powziąć zamiar, prawda? – dodał polityk.

– Więc państwo pewnie będziecie, pani redaktor będzie się szybciej widziała z panem prezesem Nawrockim ode mnie, a może już z prezydentem, który tu udzieli pani wywiadu, proszę mu przekazać ten praktyczny upominek, narzędzie realnej pracy politycznej, która jest do wykonania – skwitował.

Przypomnijmy, że podczas debaty przed I turą wyborów prezydenckich w TV Republika Grzegorz Braun pytał Nawrockiego m.in. o ekshumacje w Jedwabnem.

– Dlaczego nie wykonuje pan prawa i nie wznawia pan ekshumacji w Jedwabnem? Dlaczego nie stara się pan o ekshumacje na Wołyniu, a toleruje pan nazywanie tych starań i troski o to „handlem starymi trupami”? Dlaczego nie wnioskuje pan ekstradycji banderowskich zbrodniarzy – czy ze wschodu czy z zachodu? Jeden taki był oklaskiwany w parlamencie w Ottawie parę lat temu. Co pan zrobił w tej sprawie? – zapytał Braun.

– Ekshumację może zlecić tylko prokurator generalny, nie mam takich kompetencji. Instytut złożył dziesiątki wniosków do prokuratury ukraińskiej i ministerstwa kultury w sprawie ekshumacji na Wołyniu. Proszę nie mówić, że IPN nie walczy o pamięć – odparł obywatelski kandydat PiS-u.

Nawrocki próbował się tłumaczyć, że nie ma takich kompetencji i powoływał się na decyzje śp. Lecha Kaczyńskiego. – Niech pan nie zasłania się nieboszczykiem – przywoływał szefa IPN-i do odpowiedzi na pytanie Grzegorz Braun.

– Bardzo mnie pan rozczarował. Żałuję, że rekomendowałem poparcie pańskiej kandydatury [na Prezesa IPN – przyp. red.]. – zakończył Braun.