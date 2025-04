Braun wziął na celownik Nawrockiego. „Niech Pan nie zasłania się nieboszczykiem” [VIDEO]

- Reklama -

We wczorajszej debacie w TV Republika kandydat na urząd Prezydenta RP Grzegorz Braun ostro zaatakował obywatelskiego kandydata popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego. Poszło o niezrealizowane zobowiązania, które Nawrocki wziął na siebie w ramach zabiegania o poparcie na stanowisko Prezesa IPN.

– Dlaczego nie wykonuje pan prawa i nie wznawia pan ekshumacji w Jedwabnem? Dlaczego nie stara się pan o ekshumacje na Wołyniu, a toleruje pan nazywanie tych starań i troski o to „handlem starymi trupami”? Dlaczego nie wnioskuje pan ekstradycji banderowskich zbrodniarzy – czy ze wschodu czy z zachodu? Jeden taki był oklaskiwany w parlamencie w Ottawie parę lat temu. Co pan zrobił w tej sprawie? – zapytał Braun.

– Ekshumację może zlecić tylko prokurator generalny, nie mam takich kompetencji. Instytut złożył dziesiątki wniosków do prokuratury ukraińskiej i ministerstwa kultury w sprawie ekshumacji na Wołyniu. Proszę nie mówić, że IPN nie walczy o pamięć – odparł obywatelski kandydat PiS-u.

Nawrocki próbował się tłumaczyć, że nie ma takich kompetencji i powoływał się na decyzje śp. Lecha Kaczyńskiego. – Niech pan nie zasłania się nieboszczykiem – przywoływał szefa IPN-i do odpowiedzi na pytanie Grzegorz Braun.

– Bardzo mnie pan rozczarował. Żałuję, że rekomendowałem poparcie pańskiej kandydatury [na Prezesa IPN – przyp. red.]. – zakończył Braun.

Debata Grzegorz Braun ; Dlaczego Karol Nawrocki nie stara się o ekshumację na Wołyniu i w Jedwabnem ? Prokuratorem Generalnym byl człowiek PIS Zbigniew Ziobro 10 lat !



Na niedawnym spotkaniu w Siedlcach kulisy zachowania Karola Nawrockiego przedstawił Wojciech Sumliński: – Nawrocki obiecał mi: Naliboki, Jedwabne, Ksiądz Popiełuszko. Idę do niego jako do szefa IPNu, bo już nim został. Patrząc mi w oczy mówi: „Wiesz co? Mnie to przerosło. Nie dam rady”.