Zembaczyński pojechał do Końskich. „Właśnie przegrywa Trzaskowskiemu wybory” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński pojechał do Końskich, gdzie Telewizja Republika zorganizowała „debatę”, na której pojawił się jedynie Karol Nawrocki. Internauci nie mieli dla niego litości.

W środę wieczorem odbywa się „debata” przedwyborcza z udziałem jednego kandydata, zorganizowana przez telewizję Republika w świętokrzyskich Końskich. W czasie, kiedy Karol Nawrocki odpowiadał na pytania w Końskich, Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania wyborców w Kaliszu.

Czytaj więcej: Cyrk w Końskich. Debata jednego kandydata i ciężarówka otoczona przez policję [VIDEO]

W Końskich pojawiła się jednak ciężarówka z nagłośnieniem, z której puszczano hasła wspierające kandydata KO Trzaskowskiego. Zgromadzeni na rynku zwolennicy bezpartyjnego kandydata PiS próbowali odpowiedzieć, skandując własne propozycje.

Prowokacja na debacie w Końskich pic.twitter.com/tEvGvH30BK — Michał Jelonek (@MichalJelonek) May 28, 2025

Na miejscu w Końskich pojawił się natomiast poseł KO Witold Zembaczyński. Jak podaje portal „Onet”, Zembaczyński „w dłoni trzymał plik kartek, który pokazywał zgromadzonym. Były na nich pytania dotyczące kandydata PiS”.

„Zembaczyński właśnie przegrywa Trzaskowskiemu wybory. 🤡” – napisał użytkownik portalu X „Ostatnia Prosta”.

Zembaczyński właśnie przegrywa Trzaskowskiemu wybory. 🤡 pic.twitter.com/lGWPJzPUoV — Ostatnia Prosta (@xOstatniaProsta) May 28, 2025

„No i gdyby poseł Zembaczyński do Końskich nie pojechał to można byłoby mówić „Trzaskowski rozmawia z ludźmi a Nawrocki tylko z zaprzyjaźnionymi dziennikarzami” a tak szarża posła to przykryje. No bardzo cenne są własne inicjatywy w kampanii” – oceniła Dominika Długosz.

„Poseł Zembaczyński postanowił przegrać Trzaskowskiemu wybory. Fajna zagrywka, taka niezbyt rozgarnięta. Trzyma chłop poziom” – napisała Ewelina Długołęcka.

Tego samego dnia wcześniej poseł Zembaczyński w dość niewybredny sposób zaatakował prezesa IPN. – Jeśli Karol Nawrocki myśli, że 40 milionów Polaków będzie jego kurtyzanami, a on będzie alfonsem 40 milionów Polaków, to naprawdę się grubo myli – powiedział.