Zrywają współpracę z Niemcami. W tle oskarżenia ambasadora o działalność wywrotową

Ugandyjska armia (UPDF) ogłosiła w niedzielę zawieszenie wszelkiej współpracy obronnej i wojskowej z Niemcami po oskarżeniu ambasadora tego kraju, Mathiasa Schauera, o działalność wywrotową i niekompetencję, napisał na platformie X płk Chris Magezi, pełniący obowiązki rzecznika sił ugandyjskich.

Pułkownik wyjaśnił enigmatycznie, że decyzja ta jest następstwem „wiarygodnych raportów wywiadowczych”, i dodał, że zawieszenie tych relacji pozostanie w mocy do czasu osiągnięcia „pełnego rozwiązania” w sprawie domniemanych powiązań Schauera z „wrogimi pseudopolityczno-wojskowymi siłami” działającymi przeciwko rządowi Ugandy.

UPDF Suspends Defence Cooperation with Germany over Ambassador’s Conduct

Kampala, Sunday May 25, 2025

— Chris Magezi (@ChrisOMagezi) May 25, 2025

— Chris Magezi (@ChrisOMagezi) May 25, 2025