TYLKO U NAS! Grzegorz Braun już jutro w warszawskiej prokuraturze

Grzegorz Braun został wezwany w środę na godzinę 11:00 do prokuratury warszawskiej celem przedstawienia zarzutów hanukowych.

– Jutro o godzinie 11 zostałem wezwany do prokuratury. Jaki jest cel, nie wiem, ale domyślam się, że chodzi o zarzuty hanukowe, które już raz były mi przedstawione. Tok sprawy został przerwany moim wejściem do europarlamentu. Ponieważ mój immunitet został uchylony, to prokuratura wraca do sprawy. Wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszam na briefing przed gmachem prokuratury zaraz po zakończeniu spotkania, czyli około godziny 12:00 – powiedział nam Grzegorz Braun.

Prokuratura najprawdopodobniej chce, żeby Grzegorz Braun odpowiedział za wtargnięcie do Narodowego Instytutu Kardiologii w czasie pandemii COVID-19 i zgaszenie świecy chanukowej w Sejmie w grudniu 2023 roku.

W Instytucie Braun oskarżył Łukasza Szumowskiego o prowadzenie segregacji sanitarnej pacjentów. W kwietniu 2024 roku Braun usłyszał już zarzut naruszenia nietykalności cielesnej Szumowskiego.

Z kolei za wydarzenia z grudnia 2023 roku w Sejmie Grzegorz Braun (słynne zgaszenie świecy chanukowej przy pomocy gaśnicy) może usłyszeć zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej kobiety, obrazę uczuć religijnych oraz zakłócenia ceremonii religijnej.