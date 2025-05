Nawrocki kontra Trzaskowski. Mobilizacja elektoratu i zwożenie działaczy autokarami. Dwa marsze w Warszawie. Który większy? [VIDEO]

- Reklama -

Tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich sztaby obu kandydatów zorganizowały marsze w Warszawie, które nazwały patriotycznymi i na które „spontanicznie” zwożono autokarami działaczy z całej Polski. Kto może się poszczycić większą frekwencją?

To pierwsza taka sytuacja po 1989 r., by w tym samym czasie w jednym mieście szły dwa marsze konkurujących ze sobą kandydatów na prezydenta.

Marsz Trzaskowskiego wspierają koalicjanci z tzw. uśmiechniętej koalicji – Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn czy niedawny zwycięzca wyborów prezydenckich w Rumunii Nicusor Dan. Ten marsz przeszedł od placu Bankowego do placu Konstytucji.

Zwolennicy Nawrockiego maszerowali nieopodal. Uczestnicy zebrali się na rondzie de Gaulle’a i przeszli na plac Zamkowy.

Jedni „patrioci” ruszyli o 12, drudzy „patrioci” także ruszyli o 12. Ci pierwsi maszerują za taką Polską, ci drudzy za inną Polską. W praktyce wszyscy maszerują za tym samym – za korytem dla swoich. Autokarowe kolumny wypełnione działaczami wjeżdżały do stolicy od samego rana. Wszyscy przyjechali „bronić Polski”, tylko każdy innej.

Jak to przy okazji takich marszów bywa, następuje wielkie narodowe liczenie. Każda ze stron będzie zapewniać, że to ich marsz zgromadził więcej zwolenników – tych, którzy przynajmniej udają, że słuchają wystąpień politycznych liderów. Media, w zależności którą ze stron wspierają, od dawna miały gotowy scenariusz na takie ujęcia kamer, by pokazać tłumy u jednych i pustki u drugich. I tak to się w Polsce kręci.

Ci, którzy chcą porównać frekwencje, mogą skorzystać z nagrań „Tygodnika Podhalańskiego” – oddają one mniej więcej skalę poszczególnych marszów.

Nowy Świat, Warszawa. Marsz zwolennikow Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/S7ZIkli4lL — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) May 25, 2025