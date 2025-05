Kaczyński i Tusk skomentowali debatę. „To zawsze zwycięży nad kłamstwem” kontra „odechce się ustawek”

- Reklama -

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier Donald Tusk skomentowali debatę pomiędzy Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Jak można było się spodziewać, ich opinie były skrajnie różne.

Formuła debaty nie przewidywała pytań od dziennikarzy, opierała się natomiast na zadawaniu sobie pytań bezpośrednio przez kandydatów. Dyskusję moderował dziennikarz „Super Expressu” Jacek Prusinowski. Całość debaty została podzielona na sześć bloków tematycznych.

W każdej rundzie kandydaci zadawali sobie po trzy pytania na zasadzie: 30 sekund na pytanie, 90 sekund na odpowiedź, 30 sekund na ripostę. O kolejności zadawania pytań zdecydowało losowanie.

Kaczyński i Tusk o debacie

Występy wystawionych de facto przez siebie polityków skomentowali liderzy Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. „W debacie z jednej strony stara, skrajnie zakłamana opowieść Platformy, podlana samozachwytem z koncentracją na mitycznych sukcesach w Warszawie, a z drugiej prawda, fakty i spokój. Prawda i obrona wartości – to zawsze zwycięży nad kłamstwem” – napisał Kaczyński.

„Brawo, Karol Nawrocki!” – dodał.

Znacznie bardziej lakoniczny był Tusk. „Po tej debacie panu Nawrockiemu odechce się ustawek chyba do końca życia” – ocenił premier.

Debata Nawrocki – Trzaskowski

Podczas piątkowej debaty Karol Nawrocki ocenił, że Wołodymyr Zełenski źle traktuje Polskę, zaś Rafał Trzaskowski zarzucił mu mówienie językiem Władimira Putina ws. akcesji Ukrainy do NATO. Pytany o udział w „ustawkach”, Nawrocki odparł, że wszystkie jego „aktywności sportowe” były uczciwą rywalizacją. Obaj kandydaci wielokrotnie zarzucali sobie kłamstwo.

Gdy Trzaskowski zadawał Nawrockiemu pytania o relacje z „gangsterami” i „półświatkiem”, popierany przez PiS kandydat wręczył mu zdjęcie, na którym prezydent Warszawy stoi obok mężczyzny, którego nazwał „pedofilem z Targówka”.

Podczas piątkowej debaty telewizyjnej współorganizowanej przez TVP, TVN i Polsat obaj kandydaci zadawali sobie po trzy pytania w sześciu blokach tematycznych dotyczących zdrowia, polityki międzynarodowej, gospodarki, polityki społecznej, bezpieczeństwa i światopoglądu.

W dyskusji wielokrotnie wracały m.in. kwestie migracji i Ukrainy. Obaj kandydaci dystansowali się od paktu migracyjnego, przy czym Nawrocki powtórzył, że jeśli zostanie prezydentem, doprowadzi do jednostronnego wypowiedzenia paktu, zaś Trzaskowski przekonywał, że ten „nigdy nie wejdzie w życie” ze względu na pomoc, której Polska udzieliła Ukrainie.

Prezydent – zgodnie z prawem unijnym – nie może jednostronnie wypowiedzieć paktu migracyjnego, na który składają się rozporządzenia i dyrektywy Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

– To ja wpisałem w unijne dokumenty, że jeżeli pomożemy Ukraińcom, to nie będziemy nikogo więcej przyjmowali – powiedział Trzaskowski. Nawrocki zarzucił mu kłamstwo i poprosił kandydata KO o wskazanie konkretnego dokumentu. Trzaskowski odparł, że chodzi o rozporządzenie z 2015 r. – Chyba jeszcze wojny w 2015 r. na Ukrainie nie było – powiedział Nawrocki, na co Trzaskowski odparł, że zajęcie Krymu to już była wojna.

Kandydaci nie zgadzali się również co nieprawidłowości w wydawaniu wiz za czasów poprzedniego rządu. – W polityce międzynarodowej pan się myli regularnie, tutaj też się pan pomylił. Chyba nie śledził pan analiz komisji sejmowej, w której ustalono, że to było 300 wiz, a nie 300 tys. wiz – przekonywał Nawrocki. – Wizy były rozdawane. 300 tys. to liczba z raportu NIK, niezależnej izby kontroli – ripostował Trzaskowski.

Podczas bloku dotyczącego bezpieczeństwa Trzaskowski zapytał Nawrockiego m.in. o sprzeciw wobec wstąpienia Ukrainy do NATO, wskazując, że w tej kwestii głosi to samo, co Władimir Putin. – Ja mówię językiem Polek i Polaków; (…) Jak prezydent (Ukrainy Wołodymyr – PAP) Zełenski nas źle traktuje, to mamy prawo to powiedzieć. I miliony Polaków dzisiaj w Polsce chciałoby to powiedzieć, ale nie może powiedzieć, bo od razu pojawia się hasło „mówicie propagandą Putina” – odparł Nawrocki.

Jak ocenił, „jako osoba ścigana przez Federację Rosyjską” może być „głosem tych, którzy nie zgadzają się na to, by Ukraina zalewała nas zbożem i nierówną konkurencją”.

Pytany o kwestię stosunków z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Trzaskowski wskazał, że nigdy nie powiedział o nim „złego słowa” i ma „rewelacyjne relacje z Republikanami”. – Trump to nie jest taka osoba, która lubi osoby przyjeżdżające całować go w pierścień. Ceni tych, którzy są twardzi i mają wpływy – powiedział. Nawrocki przyznał, że „rzeczywiście Trump lubi silnych i mocnych mężczyzn, którzy mówią głosem swojego narodu i w swojej sprawie”.

Podczas debaty pojawił się również temat „ustawek” kibiców, w których miał brać udział Nawrocki. – Ja myślę, że więcej o „ustawkach” mógłby powiedzieć pana szef, Donald Tusk, który chwalił się swoim udziałem w „ustawkach” (…). Mam nadzieję, że porozmawialiście sobie o tym, jak to wygląda – odpowiedział Nawrocki, odnosząc się do słów b. prezesa PZPN Michała Listkiewicza, który stwierdził, że w młodości obecny premier na derbach Trójmiasta gonił kibiców drużyny przeciwnej.

Według Nawrockiego różnica między nim a obecnym premierem polega na tym, że w trakcie „ustawek” Tusk „stał tam z jakimś metalowym szlauchem”, podczas gdy on – jak podkreślił – jest „człowiekiem z krwi i kości”. – Moje wszystkie aktywności sportowe opierały się na sile mojego serca, na sile moich mięśni, moich pięści i zawsze była to uczciwa rywalizacja – stwierdził.

Nawiązując do słów Nawrockiego, zgodnie z którym potrzeba „silnego i mocnego prezydenta” gotowego „bić się o polskie sprawy”, Trzaskowski zaznaczył, że w prezydenturze „nie chodzi o gościa, który potrafi kogoś postraszyć, biegać po lesie z kibolami i się naparzać”, a to taką siłę według niego reprezentuje Nawrocki. – Tu chodzi o kogoś, kto jest naprawdę skuteczny – przekonywał kandydat KO.

W dyskusji dotyczącej gospodarki Trzaskowski zadeklarował, że jako prezydent nie wprowadzi żadnych dodatkowych podatków. – Cóż szkodzi obiecać – odparł Nawrocki, nawiązując do wypowiedzi posła KO Przemysława Witka. Mówiąc o ochronie zdrowia, Nawrocki zarzucił Trzaskowskiemu, że w warszawskich poradniach do dziecięcego psychiatry trzeba czekać nawet trzy lata – jako przykład podał poradnię przy ul. Szlenkierów, gdzie na najbliższą wizytę trzeba według niego czekać do lipca 2030 r., co potwierdza wyszukiwarka terminów NFZ. W innych placówkach terminy oczekiwania są krótsze – na lipiec, a potem grudzień 2025 roku. Kandydat KO wskazywał, że kolejki do lekarzy w stolicy i tak się skracają się; wymieniał również inne inwestycje w ten obszar w Warszawie, której jest prezydentem.

Pytany o sprzeciw wobec związków partnerskich, Nawrocki powiedział, że jest „otwarty na rozmowę” o statusie osoby najbliższej, niezależnie od tego, czy chodzi o osoby hetero- czy homoseksualne. Nawiązał przy tym do sprawy Jerzego Ż., od którego przejął mieszkanie. – Gdybym miał status osoby najbliższej pana Jerzego, to może nie udałoby się schować pana Jerzego pana koleżance w Gdańsku i odciąć tego biednego porzuconego człowieka ode mnie – powiedział, zwracając się do Trzaskowskiego.

Gdy Trzaskowski wyraził obawę, że jako prezydent Nawrocki będzie „ułaskawiał polityków i swoich kolegów z półświatka”, Nawrocki zadeklarował, że nie zamierza ułaskawiać polityków, ale to zawsze wymaga zapoznania się z aktami. Zapowiedział za to, że chce, by jego głównym doradcą był b. wieloletni europoseł Jacek Saryusz-Wolski, obecnie krytykujący Trzaskowskiego, który kiedyś był jego asystentem.

Mówiąco o relacjach Nawrockiego z „gangsterami”, Trzaskowski pytał m.in., jak ten „spojrzy w oczy policjantom, którzy walczą z przestępczością”. Popierany przez PiS kandydat wręczył wówczas kandydatowi KO zdjęcie, na którym ten stoi obok mężczyzny z czarnym paskiem na oczach. – Pan mówi o różnych gangsterach, ale zapomina pan o pedofilu z Targówka – jak spojrzy pan w policjantom w oczy, jak 400 tys. zł przekazał pan pedofilowi z Targówka, który męczył 14-letnią dziewczynę? – zapytał. Trzaskowski odparł, że zdjęcia z nim robią sobie setki tysięcy ludzi, którzy nie są jego znajomymi, natomiast Nawrocki znajomościami „z ludźmi z półświatka” po prostu się chwali.

Mężczyzna na zdjęciu wręczonym przez Nawrockiego to Robert K., były wiceprezes fundacji Gesta, która na swoją działalność, m.in. prowadzenie Wioski Żywej Archeologii, otrzymywała fundusze ze środków publicznych, w tym z budżetu obywatelskiego. Prowadził też zajęcia z dziećmi w Domu Kultury Świt. Z informacji zbiorczej dotyczącej wydatkowania i przychodów w związku ze współpracą instytucji kultury, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz Urzędu Dzielnicy Targówek z fundacją Gesta i FUPH Kedar (zarządzanych przez Roberta K.) w latach 2018-2022 wynika, że dostały one od miasta prawie 400 tys. zł.