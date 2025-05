„Jaszczur” poparł Nawrockiego przed II turą. „Za Karolem! Rżnąć k***a wrogów ojczyzny” [VIDEO]

- Reklama -

Wojciech Olszański znany też jako Aleksander Jabłonowski poparł w II turze wyborów prezydenckich Karola Nawrockiego. 18 maja podczas transmisji na żywo popularny „Jaszczur” zaapelował do swoich widzów, a dzień później pojawił się na wiecu bezpartyjnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu.

Przypomnijmy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef IPN Karol Nawrocki. W pierwszej turze na kandydata KO zagłosowało 31.36 proc. wyborców, zaś na bezpartyjnego kandydata PiS 29.54 proc. W piątek 23 maja odbyła się między nimi debata.

„Jaszczur” z poparciem

Poparcie dla Nawrockiego już 18 maja nadeszło z nieoczekiwanej strony. Podczas programu na żywo 18 maja popularny „Jaszczur” zaapelował o głosowanie na szefa IPN.

– Teraz jest k***a wojna, teraz k***a wyciągamy długie noże. Wznoszę okrzyk do wszystkich, którzy mnie słuchają: Za Karolem! Rżnąć k***a wrogów ojczyzny. To jest ten moment, potem się będziemy dzielić łupami – krzyczał na nagraniu z 18 maja Olszański.

– Taka jest wojna. Wróg naszego wroga może być w tym momencie naszym sojusznikiem – dodawał.

Wypowiedzi Olszańskiego spotkały się z reakcją nie kogo innego, jak skrajnie lewicowego Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który złożył zawiadomienie do prokuratury.

„Neofaszyści z Kamractwa oficjalnie poparli Karola Nawrockiego, tak jak wcześniej pomagali w kampanii Grzegorzowi Braunowi. A ich lider zapowiada mordowanie przeciwników politycznych.

Czy potrzeba politycznego morderstwa, by wreszcie Państwo Polskie wzięło się na poważnie za to niebezpieczne towarszystwo?

Zawiadamiamy prokuraturę składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Olszańskiego i Osadowskiego” – napisano na portalu X OMZRiK.

Wiec Nawrockiego

Olszański pojawił się także na wiecu Nawrockiego 19 maja, a więc dzień po pierwszej turze wyborów, w Toruniu. Spotkanie z kandydatem odbyło się na Rynku Staromiejskim i rozpoczęło się od trwającego ok. 15 minut wystąpienia szefa IPN-u.

– Toruń to miasto z piękną, wielowiekową historią. To miasto ludzi przedsiębiorczych. Widzę tu wielu polskich patriotów – powiedział Nawrocki. Jak dodał, „Toruń jest doskonałym miejscem, by mówić o naszej świadomości, o tym, skąd jesteśmy i jaką tworzymy wspólnotę – wypełnioną wartościami zakorzenionymi w symbolice krzyża”.

Po swoim wystąpieniu Nawrocki rozmawiał z mieszkańcami miasta, a także pozował do zdjęć. Wśród tłumu zgromadzonego na wiecu dało się dostrzec także właśnie Olszańskiego.