Izrael zbombardował konwój z pomocą humanitarną. Są ofiary śmiertelne

Władze Strefy Gazy poinformowały, że w przeprowadzonych w piątek nalotach wojsk izraelskich zginęło co najmniej sześć osób, które zajmowały się ochroną konwojów z pomocą humanitarną. Organizacje pomocowe oraz ONZ po raz kolejny zaapelowały do Izraela o dopuszczenie do enklawy konwojów z żywnością.

Izraelskie naloty nastąpiły dzień po tym, gdy Światowy Program Żywnościowy (WFP) poinformował o splądrowaniu 15 ciężarówek, które przewoziły mąkę do piekarni w Strefie Gazy.

Według strony izraelskiej w czwartek wjechało do Strefy Gazy 107 ciężarówek z mąką i innymi produktami spożywczymi, a także ze środkami medycznymi, a od poniedziałku, kiedy Izrael złagodził blokadę enklawy, wpuszczono ich 305. Według szacunków ONZ zabezpieczenie potrzeb cywilów, którzy przebywają w tymczasowych obozach w Strefie Gazy wymaga, by każdego dnia do enklawy wjeżdżało 500 do 600 ciężarówek z pomocą.

Palestyńskie organizacje pomocowe podały, że od poniedziałku do Strefy Gazy wjechało 119 ciężarówek z pomocą. Jej dystrybucję dodatkowo utrudniają bandy szabrowników. ONZ podkreśliła, że do enklawy dociera „kropla w morzu potrzeb”.