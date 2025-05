Na żyletki. W dwóch sondażach przed II turą Nawrocki i Trzaskowski idą łeb w łeb

- Reklama -

Według dwóch sondaży, które przeprowadzono dla RMF FM oraz TVP Info, Karol Nawrocki oraz Rafał Trzaskowski idą łeb w łeb. W pierwszym z nich szef IPN-u ma minimalną przewagę, zaś w drugim obaj kandydaci zanotowali identyczny wynik.

Według sondażu przeprowadzonego przez Opinia24 dla RMF FM Nawrocki ma minimalną przewagę przed II turą wyborów prezydenckich, która odbędzie się 1 czerwca.

Bezpartyjny kandydat Prawa i Sprawiedliwości może liczyć na 47 proc. głosów, a prezydent Warszawy na dwa punkty procentowe mniej, czyli 45 proc. Aż 8 proc. badanych ciągle waha się, na kogo zagłosować i ich ostateczna decyzja przechyli szalę zwycięstwa.

Badanie Opinia24 dla RMF FM przeprowadzono w dniach 19, 20 i 21 maja.

Według Ipsos dla „19:30” i TVP Info obaj kandydaci – Rafał Trzaskowski (KO) oraz popierany przez PiS Karol Nawrocki – mogą liczyć na takie samo poparcie – po 47 proc.

Na odpowiedź „trudno powiedzieć” przy pytaniu o preferowanego kandydata zdecydowało się 6 proc. respondentów. W tym przypadku również niezdecydowani wyborcy zdecydują o wyniku wyborów.

Sondaż dla „19:30” i TVP Info przeprowadził Ipsos. Badanie (metodami CATI i CAWI) zrealizowano w dniach 20-22 maja na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1 tys. Polaków.

Jak już pisaliśmy, z dwóch badaniach UCE Research sprawdzono, jak w drugiej turze zagłosują wyborcy najważniejszych kandydatów, którzy odpadli po pierwszej turze.

„Znamy już przepływy elektoratów Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni i Adriana Zandberga. Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę wyniki I tury, Rafał Trzaskowski może liczyć na ok. 8,08 mln, a Karol Nawrocki na ok. 8 mln 658 tys. głosów” – wskazał Onet.