Strzelanina przed żydowskim muzeum. Nie żyje dwoje pracowników ambasady Izraela

Dwóch pracowników izraelskiej ambasady zostało zabitych podczas strzelaniny pod żydowskim muzeum w Waszyngtonie – podały w środę media powołując się na źródła policyjne. Ambasador Izraela przy ONZ nazwał atak „aktem antysemickiego terroryzmu”. Sprawca został zatrzymany.

Jak podała telewizja ABC, ofiarami strzelaniny w środowy wieczór pod Capital Jewish Museum w Waszyngtonie, niedaleko siedziby FBI, byli mężczyzna i kobieta związani z izraelską ambasadą w stolicy USA.

Informacje te potwierdziła szefowa resortu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem.

„Dwóch pracowników ambasady Izraela zostało bezsensownie zabitych dziś wieczorem w pobliżu Muzeum Żydowskiego w Waszyngtonie. Aktywnie prowadzimy dochodzenie i pracujemy nad uzyskaniem większej ilości informacji do udostępnienia. Prosimy o modlitwę za rodziny ofiar. Doprowadzimy tego zepsutego sprawcę przed wymiar sprawiedliwości” – napisała na platformie X.

