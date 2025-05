Nawrocki zapytany o blokadę nczas.com. „Rząd Morawieckiego zamyka legalnie działający organ prasowy”

- Reklama -

Sławomir Mentzen podczas rozmowy z Karolem Nawrockim na swoim kanale na YouTube zapytał bezpartyjnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości o sprawę zablokowania portalu nczas.com przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w czasie rządów Mateusza Morawieckiego.

Mentzen przypomniał sytuację z bezprawną blokadą „Najwyższego Czas-u!” przez ABW. – Portal nczas.com został zamknięty przez ABW za Mateusza Morawieckiego i właściciele nie dostali nawet żadnego pisma, po prostu wyłączono stronę internetową pod jakimiś zarzutami – zaczął.

– Dopiero parę tygodni temu przed WSA Tomasz Sommer i tygodnik „Najwyższy Czas!” wygrał tę sprawę, musieli zmieniać domenę, to im biznes całkowicie rozwaliło. Co Pan myśli o tym, że rząd Morawieckiego zamyka legalnie działający organ prasowy? – zapytał Mentzen.

Nawrocki początkowo zaczął narzekać, że Mentzen dużo czasu w rozmowie poświęca rządowi Morawieckiego, a rządzi obecnie premier Donald Tusk, ale ostatecznie kandydatowi Konfederacji udało się uzyskać odpowiedź. – Rozumiem, że Pan tego nie popiera? – dociskał Mentzen.

– Nie – odpowiedział Nawrocki i pozdrowił red. Sommera, przypominając, że ów wydał książkę w Muzeum II Wojny Światowej, kiedy Nawrocki był dyrektorem. – Te instytucje, którymi zarządzałem ja – i mówię to szczerze – były Instytucjami, w których pracowali dla Polski i dzielili się swoimi poglądami ludzie o różnych wrażliwościach – stwierdził bezpartyjny kandydat PiS.

– Myślę, że każde środowisko powinno mieć czy swój tygodnik, czy możliwość wypowiadania się, szczególnie w telewizji publicznej – powiedział Nawrocki.

Na pozdrowienia odpowiedział redaktor Sommer. „Panu Karolowi Nawrockiemu dziękuję za pozdrowienia, również pozdrawiam, a Sławomirowi dziękuję za przypomnienie historii »NCz!«. Wygraliśmy z ABW już prawomocnie. A książkę o operacji antypolskiej oczywiście niezmiennie polecam!” – napisał na X.

Blokada nczas.com

Strona „Najwyższego Czasu!” nczas.com została bezprawnie zablokowana w lutym 2023 roku. Do dziś nie wiadomo oficjalnie, dlaczego.

Operatorzy internetowi na polecenie ABW wyłączyli wówczas dostęp do strony nczas.com. W praktyce nikt, kto używał domyślnych ustawień polskich serwerów DNS, nie mógł wejść na portal internetowy „Najwyższego Czasu!”. Jedynie zmiana konfiguracji na telefonie czy laptopie i wymuszenie korzystania z innych DNS niż te wgrane przez dostawcę Internetu, pozwalała przeglądać artykuły na nczas.com.

– To jest jeden z większych skandali III RP. Mamy do czynienia ze służbą specjalną, która z jakichś tam przyczyn niejasnych, niewyjaśnionych, bo my nigdy nie dostaliśmy żadnej informacji o co tym służbom chodzi, blokuje portal nczas.com – komentował redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, Tomasz Sommer.

Sommer zaznaczał, że bezprawna i niczym nieuzasadniona blokada portalu przyniosła znaczące straty finansowe. – Każdy miesiąc te straty zwiększa. Już nie mówiąc o tym, że zmusza nas do różnej tam takiej ekwilibrystyki, jak właśnie korzystanie z fundacji Najwyższy Czas, jako metody ratowania nczas.com przed upadkiem – mówił podczas specjalnego programu na kanale Rumble Sommer.

Podkreślał, że będzie się domagał odszkodowania w kwocie 100 tysięcy złotych za każdy miesiąc blokowania działalności portalu i możliwości zarabiania.

Jednocześnie podziękował widzom i czytelnikom za wsparcie wolnościowych mediów – szczególnie poprzez przekazywanie 1,5 proc. podatku. – Szczęśliwie nasi widzowie są na tyle hojni, że przeznaczają na Fundację Najwyższego Czasu między 300-400 tysięcy złotych rocznie. I te pieniądze niemal w całości – bo częściowo jeszcze wydajemy je na nasze konferencje oraz działania prawne – są przeznaczane na utrzymanie portalu. Gdyby nie te pieniądze, to ten portal by już nie istniał – mówił.

– Na szczęście pieniądze przez te dwa lata spłynęły i dzięki temu byliśmy w stanie przetrwać. Pewnego rodzaju dużym problemem jest fakt, że portal jest zarejestrowany, jest prowadzony przez firmę 5S Media, inną spółkę niż ta, która wydaje „Najwyższy Czas!”, w efekcie czego utrzymujemy tę spółkę tak naprawdę tylko po to, żeby zawalczyć w przyszłości o to odszkodowanie. Generalnie ona ponosi straty, bo cały czas portal jest zablokowany, ale jeżeli byśmy zamknęli tę firmę, to z uwagi na to, że to postępowanie trwa tak długo, jest tak przewlekłe, no to byśmy utracili tytuł do odszkodowania – tłumaczył.

Strona nczas.com ostatecznie została odblokowana pod koniec listopada 2024 roku, czyli po 21 miesiącach. I to nie wszędzie – wciąż są polscy operatorzy, którzy blokują dostęp do portalu. Albo nie otworzyli najnowszego listu od ABW, albo nie dostarczyła im go Poczta Polska.