Czarny scenariusz dla lokalnej ochrony zdrowia. Gigantyczne długi, które wciąż rosną

- Reklama -

8,2 mld zł wyniosły zobowiązania szpitali powiatowych pod koniec trzeciego kwartału 2024 r. To o 1 mld zł więcej niż rok wcześniej.

Dane ujawnia „Rzeczpospolita”. Łączna kwota zobowiązań wszystkich szpitali prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) na koniec III kwartału 2024 r. wyniosła 22,4 mld zł, z czego 3 mld zł stanowiły zobowiązania wymagalne, czyli takie, które nie zostały uregulowane pomimo upływu terminu płatności.

„Niemal jedna trzecia zadłużenia szpitali publicznych to zobowiązania szpitali powiatowych. Ich wysokość na 30 września 2024 r. to 8,2 mld zł wobec 7,2 mld zł rok wcześniej” – pisze gazeta powołując się na dane Ministerstwa Zdrowia.

Jak informuje „Rz”, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) w oparciu o sprawozdania przekazywane przez placówki medyczne do Centrum e-Zdrowia przygotował własne wyliczenia dotyczące stanu zadłużenia podmiotów zakwalifikowanych do sieci szpitali. „Ze wstępnych danych za IV kwartał 2024 r. wynika, że zadłużenie szpitali rok do roku wzrosło o ok. 1,5 mld zł i wyniosło 19,534 mld zł” – czytamy.