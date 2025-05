Znowu spróbują zabić Trumpa? Wpis byłego szefa FBI wywołał burzę

- Reklama -

Prezydent USA Donald Trump stwierdził wywiadzie dla Fox News, że były dyrektor FBI James Comey wezwał do jego zabójstwa, zamieszczając na Instagramie dwuznaczny wpis z cyframi 8647. Comey usunął wpis, zapewniając że nie wzywał do przemocy.

Trump zabrał głos w sprawie zamieszczonego przez Comeya zdjęcia muszli na plaży ułożonych w kształt liczb 86 i 47. „Fajna formacja muszelek podczas spaceru na plaży” – napisał były szef FBI.

Jego wpis wywołał oburzenie, bo używana jako czasownik liczba 86 w slangu może być rozumiana jako wezwanie do pozbycia się lub zabicia kogoś, natomiast 47 oznacza 47. prezydenta, czyli Trumpa. Według słownika Oxford English Dictionary zwrot pochodzi z żargonu kelnerskiego, gdzie 86 było skrótem oznaczającym, że jakiegoś przedmiotu nie ma w menu, lub oznaczającym wyrzucenie klienta z lokalu. W szerszym znaczeniu obecnie ma oznaczać „pozbycie się” lub „wyrzucenie” kogoś.

Jak powiedział Trump wywiadzie z Bretem Baierem z Fox News w Abu Zabi, Comey „wiedział dokładnie, co robi”.

„Jeśli jesteś dyrektorem FBI i nie wiesz, co to oznaczało… to oznacza zabójstwo i zostało to powiedziane głośno i wyraźnie” – stwierdził Trump.

Obecny dyrektor FBI Kash Patel poinformował, że rozważa wszczęcie dochodzenia w sprawie wpisu swojego poprzednika, a dyrektor Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard stwierdziła, że Comey powinien „trafić za kratki”. Trump zapowiedział, że pozwoli prokurator generalnej Pam Bondi na podjęcie decyzji, czy postawić mu zarzuty.

Sam Comey przeprosił za swój wpis. Zapewnił, że nie wiedział, iż „niektórzy ludzie wiążą te liczby z przemocą”, i zaznaczył, że sprzeciwia się przemocy.