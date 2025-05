Zmiany w sondażach na ostatniej prostej. Zaskakujący wynik Nawrockiego i spadek Mentzena

- Reklama -

Na finiszu kampanii wyborczej opublikowano kolejne dwa sondaże, które pokazują podobne wyniki I tury wyborów prezydenckich. Zwycięża w niej kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, a bezpartyjny kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki notuje zaskakujący wynik.

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski najwięcej głosów w I turze otrzymałby kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski – 31,5 procent (strata 1,7 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru z 7 maja).

Na drugim miejscu znalazł się popierany przez PiS Karol Nawrocki z 26,6 proc. Pomimo wybuchu afery mieszkaniowej, którą zajmują się największe media, szef IPN nie stracił, lecz zyskał 3,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Trzeci w zestawieniu jest kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który notuje 11,7 proc. poparcia, co oznacza, że traci 1,9 pkt proc. w ciągu tygodnia. Kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia utrzymuje swój wynik z poprzedniego pomiaru: może w tej chwili liczyć na poparcie 7,5 proc.

Magdalena Biejat, kandydatka Nowej Lewicy, zanotowała wzrost poparcia do 6,7 proc. (więcej o 0,6 pkt proc.), a kandydat Partii Razem Adrian Zandberg może liczyć na 4,4 proc., co oznacza wzrost o 0,7 punktu proc. Tuż za nim znalazł się polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun z poparciem 4,1 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.).

Następna w zestawieniu Joanna Senyszyn osiągnęła 2,4 proc. – to wzrost o 1,8 pkt proc., co – jak zauważa WP – jest drugim największym przyrostem w zestawieniu.

Marek Jakubiak zdobył 2 proc. poparcia (wzrost o 0,8 pkt proc.), a Krzysztof Stanowski 1,8 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.). Pozostali kandydaci – Artur Bartoszewicz, Marek Woch oraz Maciej Maciak – uzyskali łączne poparcie 1,3 proc.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski przez pracownię United Surveys by IBRiS od 13 do 15 maja 2025 roku. Objęło reprezentatywną próbę 1500 dorosłych mieszkańców Polski. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy – tak, aby odzwierciedlała strukturę społeczną i demograficzną populacji, m.in. pod względem wieku, płci, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu zamieszkania. Błąd oszacowania wynosi maksymalnie 3 punkty procentowe.

Sondaż dla „Faktów”

Podobne tendencje pokazuje sondaż Opinia24 dla „Faktów” TVN i TVN24. Wynika z niego, że kandydat KO Rafał Trzaskowski może liczyć w I turze na 29 proc. poparcia, co oznacza spadek o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Na drugim miejscu znalazł się kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki, który w tym badaniu również nie traci. Na szefa IPN chciałoby zagłosować 25 proc. respondentów (bez zmian).

Podium zamyka kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z wynikiem 12 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Tuż za pierwszą trójką uplasowali się Adrian Zandberg z partii Razem oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Obaj uzyskali po 7 proc. wskazań i dla obu jest to wzrost o 2 pkt proc.

Na kolejnej pozycji znalazła się Magdalena Biejat z wynikiem 6 proc. (bez zmian). Polski poseł do Parlamentu Europejskiego mógłby liczyć na 4 proc. głosów (również bez zmian).

Kolejni kandydaci zanotowali wyraźnie niższe poparcie. Na dziennikarza kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego chciałoby zagłosować 2 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. więcej niż poprzednio. Podobny wynik zanotowała Joanna Senyszyn oraz Marek Jakubiak, który traci jednak 1 pkt proc.

1 proc. wskazań uzyskał jeszcze Artur Bartoszewicz, a wynik 0 proc. zapisano przy Marku Wochu oraz Macieju Maciaku. Niezdecydowanych pozostało już tylko 2 proc. respondentów, co wskazuje, że w niedzielę nie powinno dojść do zdecydowanych zmian. 1 proc. ankietowanych odmówił udzielenia odpowiedzi.

Badanie zostało wykonane przez Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, w dniach 14-15 maja 2025.