Katastrofalna sytuacja „Gazety Wyborczej”

W pierwszym kwartale 2025 roku „Gazeta Wyborcza” odnotowała największy spadek sprzedaży wśród dzienników ogólnopolskich. Polacy kupują niemal o jedną piątą mniej „Wyborczych” w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Według danych opublikowanych przez Polskie Badania Czytelnictwa, które przytacza press.pl, liderem sprzedaży pozostaje „Fakt” wydawany przez Ringier Axel Springer Polska, który utrzymał wynik sprzedaży powyżej psychologicznej granicy 100 tysięcy egzemplarzy. Średnia sprzedaż tabloidu wyniosła dokładnie 106 533 egzemplarze, co jednak oznacza spadek o 9,3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 roku. Zdecydowaną większość stanowiły wydania drukowane (106 396 egz.), podczas gdy e-wydania osiągnęły zaledwie 137 egzemplarzy, notując przy tym spadek o 31,8%.

Drugą pozycję w zestawieniu zajął „Super Express” należący do Grupy ZPR Media, który sprzedawał średnio 59 980 egzemplarzy, co przekłada się na 12,9% spadek rok do roku. Również w tym przypadku dominowały wydania drukowane (59 882 egz.), a e-wydania stanowiły marginalny udział ze 158 egzemplarzami i spadkiem o 29,5%.

Na trzecim miejscu uplasowała się „Gazeta Wyborcza” wydawana przez Agorę, której sprzedaż skurczyła się do 28 948 egzemplarzy, notując najwyższy w stawce spadek – o 19,2%. Podobnie jak konkurencja, dziennik sprzedawał głównie wydania papierowe (28 031 egz.), podczas gdy e-wydania osiągnęły poziom 917 egzemplarzy.

„Rzeczpospolita” z portfolio Gremi Media zanotowała średnią sprzedaż na poziomie 23 799 egzemplarzy (spadek o 6,8%). Warto odnotować, że w przypadku tego dziennika większość stanowiły e-wydania (14 513 egz.), które jako jedne z niewielu na rynku odnotowały wzrost – o 0,8%. Wydania drukowane „Rzeczpospolitej” (9286 egz.) zanotowały spadek o 16,6%.

„Dziennik Gazeta Prawna” wydawany przez Grupę Infor sprzedawał się w nakładzie 21 629 egzemplarzy (spadek o 11%). Podobnie jak w przypadku „Rzeczpospolitej”, przeważały e-wydania (15 145 egz.), choć i one odnotowały spadek o 2,3%.

Dane pokazują, że średnia sprzedaż w segmencie dzienników ogólnopolskich spadła o 8,2%. Jest to jednak wynik nieco lepszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej, kiedy to spadek wyniósł 9,7%.