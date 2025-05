Amerykańscy kongresmeni zaniepokojeni sytuacją w Polsce

- Reklama -

Komisja Sprawiedliwości Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wyraziła zaniepokojenie wykorzystaniem przez rząd Donalda Tuska polskiego systemu sprawiedliwości do celów politycznych, co może mieć wpływ na wolność słowa zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych – czytamy w artykule opublikowanego na portalu The European Conservative.

Przewodniczący Komisji Jim Jordan wraz z czterema innymi kongresmenami, wysłali list do Michaela McGrata, komisarza UE ds. sprawiedliwości i praworządności, w którym potępiają te praktyki i żądają od Brukseli podjęcia pilnych działań.

🔴EXCLUSIVE: EU ‘censorship regime’ must not “chill” American speech, Congressmen warn Brussels! ◾️Washington is concerned about the Tusk government “weaponizing Poland’s justice system to target and censor political opponents.” 👇READ FULL STORY HERE:https://t.co/ITc8ginkQf pic.twitter.com/sTYAPGyTmv — The European Conservative (@EuroConOfficial) May 13, 2025

Amerykańscy kongresmeni wymienili „wszystkie niepokojące posunięcia rządu Tuska”, które „wydają się mieć na celu uciszenie i zaszkodzenie opozycji politycznej”.

W liście zwrócono również uwagę na walkę reżimu Tuska z wolnymi mediami. Wszystkie te działania budzą obawy, czy rząd Tuska przestrzega demokratycznych wartości UE i czy nie będzie dalej próbował uciszać swoich rywali politycznych, stosując antydemokratyczne prawa, takie jak ustawa UE o usługach cyfrowych (DSA), aby cenzurować wypowiedzi krytykujące rząd Tuska – cytuje fragment listu portal The European Conservative.

Politycy poprosili komisarza o zorganizowanie briefingu w tej sprawie „tak szybko, jak to możliwe”, aby zająć się tymi problemami.

źródło: wpolityce.pl