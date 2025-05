Atak na wykładowcę w Warszawie. Jest oświadczenie uczelni

- Reklama -

Policja zajmie się sprawą ataku na wykładowcę na jednej z warszawskich uczelni. We wtorek nieznany sprawca wszedł do sali, w której odbywają się zajęcia i uderzył w tył głowy wykładowcę. Pokrzywdzony 31-latek trafił do szpitala, ale nie złożył zawiadomienia o przestępstwie. Zrobił to natomiast inny pracownik tej uczelni.

Zaatakowany mężczyzna nie złożył zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a w takich sprawach ściganie sprawcy następuje na wniosek pokrzywdzonego. Do ataku doszło na terenie kampusu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ul. Koszykowej 86 na warszawskiej Ochocie.

— Około godz. 10.30 otrzymaliśmy informację, że na jedną z warszawskich uczelni wezwany został zespół ratownictwa medycznego. 31-letni mężczyzna zgłosił, że po zakończonych zajęciach został uderzony w tył głowy przez osobę, której rysopisu nie był w stanie podać – powiedział asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III na Ochocie.

Policja potwierdziła, że mężczyzna pierwotnie odmówił przewiezienia do szpitala, jednak po jakimś czasie, ze względu na jego złe samopoczucie, pogotowie ponownie zostało do niego wezwane. Tym razem mężczyzna trafiła do szpitala.

— Na ten moment nikt nie został zatrzymany. Obecnie prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia rysopisu i tożsamości sprawcy oraz wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Zabezpieczany jest monitoring i zbierane są wszystkie inne informacje, które mogą posłużyć do wyjaśnienia tej sprawy – dodaje rzeczniczka komendy na Ochocie.

Rektor dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, wydał oświadczenie w tej sprawie:

„W dniu 13 maja 2025 r. ok. godz. 10:00 na terenie kampusu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ulicy Koszykowej 86 w Warszawie zaatakowano jednego z pracowników naszej uczelni. Poszkodowany, po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu, został przewieziony do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Pracownik obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Natychmiast po zdarzeniu uruchomiliśmy procedury bezpieczeństwa: zostały powiadomione odpowiednie służby ratunkowe oraz policja, która obecnie wyjaśnia okoliczności incydentu. Nasza uczelnia opiera się na wartościach wzajemnego szacunku, tolerancji i empatii, dlatego jesteśmy głęboko poruszeni wczorajszym wydarzeniem. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zagwarantować całej społeczności Akademii bezpieczeństwo”.

