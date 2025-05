Trump, Duda, Tusk i inni. Pierwsze reakcje po wyborze papieża Leona XIV

- Reklama -

Świat reaguje po wyborze papieża. Nowym biskupem Rzymu został kard. Robert Prevost z USA, augustianin, który przyjął imię Leona XIV.

Pochodzący z Chicago papież jest pierwszym hierarchą USA na czele Kościoła, choć przed wyborem na papieża był biskupem Chiclayo w Peru.

„Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!” – napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Gratulacje nowemu papieżowi Leonowi XIV złożył prezydent Andrzej Duda. „Z całego serca, w imieniu Narodu Polskiego i własnym, składam serdeczne gratulacje Jego Świątobliwości Papieżowi Leonowi XIV z okazji wyboru na Stolicę Piotrową” – napisał na platformie X prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreślił, jest to moment „głęboko poruszający dla wspólnoty Kościoła katolickiego i dla całego świata”. Według prezydenta, w Polsce „przeżywamy go z wielkim wzruszeniem i nadzieją – jako naród, który – jak przypominał święty Jan Paweł II – poprzez 1000-letni ciąg swoich dziejów związał się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności”.

„Proszę przyjąć zapewnienie o gotowości Rzeczypospolitej do dalszego zacieśniania tych wyjątkowych więzi – w imię wspólnych wartości, odpowiedzialności za dobro wspólne i umacniania pokoju na świecie. Niech Bóg prowadzi Waszą Świątobliwość na drodze tej wielkiej misji” – czytamy we wpisie.

Premier Donald Tusk po wyborze Leona XIV na nowego papieża, na platformie X napisał „Habemus Papam! Zło nie zwycięży. Optymizm i nadzieja, których potrzebuje świat”.

„Niech jego pontyfikat przyczyni się do wzmocnienia dialogu i obrony praw człowieka w świecie potrzebującym nadziei i jedności” – napisał premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

„Habemus papam! Nowa nadzieja. Niech Bóg błogosławi papieża Leona XIV” – napisał krótko premier Węgier Victor Orban na platformie X.

Jestem przekonany, że papież Leon XIV, idąc śladami poprzedników, będzie orędował swoim autorytetem moralnym i siłą ducha na rzecz lepszego i szlachetniejszego świata, zakończenia konfliktów i wojen na świecie. Szczerze życzę papieżowi Leonowi XIV zdrowia i długiego życia, a także aby w swoim pontyfikacie odniósł ogromny sukces i wytrwale budował sprawiedliwość społeczną i wspólnotową oraz mosty między ludźmi i narodami, ponieważ tego wszyscy najbardziej dziś potrzebujemy. Jako prezydent Chorwacji z niecierpliwością oczekuję przyszłych spotkań i współpracy z papieżem Leonem XIV w celu poprawy relacji między Republiką Chorwacji a Stolicą Apostolską, dla dobra chorwackich katolików i wszystkich ludzi w Chorwacji” – napisał na Facebooku prezydent Chorwacji Zoran Milanović.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pogratulował w czwartek wieczorem nowo wybranemu papieżowi Leonowi XIV, podkreślając, że dla wielu ludzi jest on „kotwicą sprawiedliwości i pojednania”. Papież daje „nadzieję i kierunek milionom wierzących na całym świecie w czasach wielkich wyzwań”, a ludzie w Niemczech z ufnością i pozytywnymi oczekiwaniami spoglądają na pontyfikat Leona XIV – zapewnił Merz w gratulacjach, których treść przekazało biuro prasowe niemieckiego rządu. Niemiecki kanclerz życzył nowemu papieżowi „wielu sił, zdrowia i Bożego błogosławieństwa” w realizacji stojących przed nim zadań.

„Wasza Świątobliwość, proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji wyboru na papieża. Jestem przekonany, że konstruktywny dialog i współpraca nawiązana między Rosją a Watykanem będą nadal rozwijać się w oparciu o wartości chrześcijańskie, które nas łączą” – takie gratulacje złożył przywódca Rosji Władimir Putin.

„Ukraina bardzo docenia konsekwentne stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie przestrzegania prawa międzynarodowego, potępienia agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie i ochrony praw niewinnych cywilów. W tym decydującym dla naszego kraju momencie mamy nadzieję na dalsze moralne i duchowe wsparcie ze strony Watykanu dla wysiłków Ukrainy na rzecz przywrócenia sprawiedliwości i osiągnięcia trwałego pokoju” – tak z kolei wybór nowego papieża skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Peru Dina Boluarte z radością przyjęła „historyczny” wybór papieża Leona XIV. Jej zdaniem pochodzący z USA Robert Prevost to Peruwiańczyk „z wyboru i przekonań”, który od ponad 20 lat służy swojej drugiej ojczyźnie. W komunikacie na Facebooku Boluarte nazwała wybór na papieża kardynała Roberta Francisa Prevosta, który w 2015 r. przyjął obywatelstwo peruwiańskie, „historycznym momentem dla Peru”. „Postanowił być jednym z nas, żyć wśród nas i nosić w sercu wiarę, kulturę i marzenia tego kraju” – podkreśliła Boluarte.

Czy Leon XIV papież pójdzie śladami Leona XIII? Bóg wie. I może jego elektorzy ewentualnie. Ale jedno wiadomo na pewno: Bóg przypomina Kościołowi, że trwa wojna. — 1884. Papież Leon XIII nagle zbladł i zamilkł po Mszy. Świadkowie patrzyli zaniepokojeni, jak siada w… pic.twitter.com/sZH6Jqx7fA — Mateusz Ochman (@mateuszochman) May 8, 2025

Leon XIV. Papież umiarkowanego środka. Taki, który ma łączyć Kościół, a nie pogłębiać podziały. I misjonarz – żeby pamiętał o tych najbiedniejszych. Floreat in Domino — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) May 8, 2025

Zacznijmy od pozytywów:

Kardynał Robert Francis Prevost, delegat Synodu o Synodalności, stwierdził 25 października 2024 roku podczas konferencji prasowej, że „klerykalizacja kobiet” nie rozwiąże problemów Kościoła Katolickiego. Odpowiadając na pytania o rolę kobiet w zarządzaniu… https://t.co/avBRdnBj2a — Adam Gwiazda (@delestoile) May 8, 2025