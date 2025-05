PILNE! Masakra na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Toporkiem odciął kobiecie głowę

- Reklama -

Masakra na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. 22-latek toporkiem odciął kobiecie głowę. W stanie krytycznym jest interweniujący ochroniarz.

Do szokującego, tragicznego zdarzenia doszło w środę, 7 maja ok. godziny 18.40. „Potwierdzam, że na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu doszło do wydarzenia o charakterze kryminalnym” – przekazał kom. Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji.

Prokuratura informuje natomiast, że pokrzywdzone zostały dwie osoby, w tym jedna śmiertelnie, a zatrzymany został 22-letni obywatel Polski. Jednocześnie prokuratura dodaje, że następnych informacji będzie udzielać co najmniej po 40 godzinach na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Jak podają media – m.in. Polsat, Fakt czy TVN24 – na terenie kampusu UW znaleziono odciętą głowę. 22-latek zaatakował kobietę toporkiem. Ciężko ranił interweniującego ochroniarza – jest on w stanie krytycznym.

Ofiara to 60-letnia portierka Audytorium Maximum. Motywy napastnika nie są jasne.

Uniwersytet Warszawski ogłosił żałobę. „W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego dotknęła ogromna tragedia. Zamordowana została w bestialski sposób nasza Koleżanka, Pracownica UW. Sprawca został ujęty. Rodzinie i najbliższym wyrażamy ogromny żal i współczucie. Ciężko ranny został także pracownik straży uniwersyteckiej. W związku z zaistniałą sytuacją dzień jutrzejszy 8 maja 2025 roku ogłaszam dniem żałoby na Uniwersytecie Warszawskim” – czytamy w komunikacie.

