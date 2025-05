Mocna deklaracja! Ottawa straci najbogatszą prowincję? Alberta szykuje się do referendum ws. odłączenia od Kanady!

- Reklama -

Premier Alberty Danielle Smith poinformowała, że władze przeprowadzą referendum w sprawie odłączenia prowincji od Kanady i utworzenia niepodległego państwa. To odpowiedź na rosnącą frustrację społeczną wobec rządu federalnego. Jednocześnie premier zaznaczyła, że nie popiera odłączania się od władz w Ottawie.

Premier Smith poinformowała, że Alberta przeprowadzi referendum w sprawie odłączenia prowincji od Kanady w 2026 roku. Warunkiem jest zebranie przez obywateli wystarczającej liczby podpisów pod oficjalną petycją.

Danielle Smith podkreśliła, że jej rząd zezwoli na przeprowadzenie referendum niepodległościowego w przyszłym roku. Jednak nie popiera takiego rozwiązania.

W poniedziałek premier Smith poinformowała, że będzie przewodniczyć panelowi „Alberta Next Panel”, którego celem jest omówienie przyszłości prowincji Alberta wobec „wrogiej polityki rządu federalnego”.

– Tak więc, chociaż w dobrej wierze będę współpracować z premierem Markiem Carneyem nad odkręceniem góry destrukcyjnego ustawodawstwa i polityki, które spustoszyły nasze prowincjonalne i krajowe gospodarki w ciągu ostatniej dekady, dopóki nie zobaczę namacalnego dowodu na rzeczywistą zmianę, Alberta podejmie kroki, aby lepiej chronić się przed Ottawą – powiedziała premier Alberty Danielle Smith.

Mieszkańcy Alberty mogą obecnie przeprowadzić referendum niepodległościowe na podstawie ustawy o referendum i ustawy o inicjatywie obywatelskiej. Jednak by referendum się odbyło, wymagane jest zebranie podpisów od co najmniej 20 proc. uprawnionych do głosowania obywateli w ciągu 90 dni. Chodzi o około 600 tys. osób.

Ponadto wcześniej petycję musi zaakceptować rząd. Obecnie trwają też prace nad ustawą nr 54. Zmniejszy ona wymaganą liczbę podpisów z poparciem dla inicjatywy do 10 proc. obywateli oraz wydłuży okres zbierania podpisów do 120 dni.

Deklaracja premier Smith pojawia się na tle ostatnich sondaży, które wykazują duże nastroje niepodległościowe wśród mieszkańców prowincji. Około co trzeci mieszkaniec Alberty chce, by władze zmierzały w kierunku suwerenności od rządu w Ottawie.