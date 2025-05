Nielegalni lokatorzy zajęli mu dom. Musi zapłacić potężny rachunek

- Reklama -

We francuskim Poitiers 95-letni mężczyzna został zmuszony do płacenia rachunków za wodę w zajętym przez nielegalnych lokatorów domu. Proces usuwania dzikich lokatorów trwał prawie rok, a ci korzystali przez caly czas z instalacji, więc rachunki są spore.

Po eksmisji lokatorów właściciel musiał zapłacić rachunek za wodę, który wyniósł ponad 17 tys. euro. Sprawa zbudziła społeczne oburzenie, nie tylko ze względu na podeszły wiek dłużnika, ale i na fakt, że „skłotersi” są traktowani ulgowo i coraz częściej wykorzystują w wielu krajach zachodnich luki prawne do przeciągania okupacji cudzej własności.

Rachunek za wodę, to nie jedyne straty właściciela. Są też przecięte rury i przewody elektryczne, zdegradowane i zrujnowane pomieszczenia. Właściciel chciał reagować wcześniej, ale zgodnie z prawem zakazano mu odcinania dopływu wody do swojego domu, do czasu ostatecznej decyzji sądu.

Okupację budynku zauważono 7 września 2023. Wówczas 95-letni właściciel nieruchomości wszczął wówczas batalię prawną o odzyskanie domu i złożył do prefekta wniosek o eksmisję. Prefekt w sierpniu 2024 r. odmówił pomocy, powołując się na fakt, że nie udowodniono, że nieruchomość została przejęta „w wyniku napaści lub przemocy”.

Batalia prawna trwała ponad 9 miesięcy, po których dom nie nadaje się już do zamieszkania. Dodatkowo w lutym 2025 r., właściciel otrzymał zbiorczy rachunek za wodę, na astronomiczną dla siebie kwotę. ​​13 czerwca odbędzie się jeszcze rozprawa przed sądem cywilnym, w trakcie której oskarżony będzie domagał się od dzikich lokatorów odszkodowania, ale szanse odzyskania pieniędzy są praktycznie zerowe.

Lewicowa polityka i hasła o tym, że „mieszkania nie są towarem, ale prawem” przynosi właśnie efekty tego rodzaju.