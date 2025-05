Miller totalnie zniszczył narrację Tuska z Holandii

- Reklama -

Premier Donald Tusk przebywa od niedzieli z wizytą w Holandii. Tradycyjnie sprawia wrażenie światowca i inteligenta. Były premier Leszek Miller szybko udowodnił, że Tusk wygaduje głupoty.

W poniedziałek Donald Tusk spotkał się z szefem holenderskiego rząd Dickiem Schoofem. Na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu obaj zostali zapytani, czy wystarczająco troszczą się o doprowadzenie do pokoju w Ukrainie.

Premier Tusk stwierdził, że nikt bardziej nie chce tego niż Polska, bo „agresja rosyjska w Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Polski”, która de facto jest w tej chwili państwem frontowym.

Podkreślił zarazem, że „historia uczy nas, żeby nigdy nie mylić pokoju z kapitulacją.”

„Nie wyobrażam sobie, żeby któreś z naszych państw przyczyniło się do tego, aby Władimir Putin zwyciężył w tej wojnie. I dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby zapanował pokój. A jedyna droga, która wiedzie do takiego sprawiedliwego pokoju, to droga wsparcia dla Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją i w żaden sposób nieuczestniczenie w jakichś procesach, które oznaczałyby – de facto – kapitulację” – zaznaczył Tusk.

Do słów Tuska odniósł się były premier Leszek Miller.

„Premier Donald Tusk, podczas konferencji prasowej w Holandii, nawiązując do rocznicy wyzwolenia tego kraju spod okupacji niemieckiej, powiedział: Historia tego miejsca przypomina nam, że nie wolno mylić pokoju z kapitulacją’ – napisał Millera na portal X.

„Tyle, że to właśnie Holandia, po pięciu dniach wojny, wybrała kapitulację – i właśnie wtedy pokój został pomylony z wygodą, a sumienie z milczeniem.”

„Szacuje się, że od 20 do 25 tysięcy Holendrów służyło w Waffen-SS – była to jedna z najliczniejszych grup zagranicznych ochotników w tej zbrodniczej formacji wśród państw Europy Zachodniej. Ponad 75 procent holenderskich Żydów zginęło w obozach koncentracyjnych – przy znaczącym udziale miejscowej administracji i policji, choć z inicjatywy okupujących Niemców. Przed wojną w Holandii mieszkało około 140 tysięcy Żydów, w tym wielu uchodźców z Niemiec.”

„Zdaje się, że premier wybrał przykład najgorszy z możliwych” – podsumował słowa Tuska Leszek Miller.