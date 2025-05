Bodnar odkrywa karty. Będzie wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi

- Reklama -

Wniosek prokuratury w sprawie uchylenia immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi w związku z wydarzeniami w szpitalu w Oleśnicy to kwestia 10-12 dni – zapowiedział w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar.

W radiu TOK FM Bodnar był pytany, czy policja nie powinna zatrzymać na tzw. gorącym uczynku europosła i kandydata na prezydenta Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej), który w połowie kwietnia br. próbował dokonać „zatrzymania obywatelskiego” aborterki w szpitalu w Oleśnicy. W informacji PE dotyczącej immunitetów członków Parlamentu Europejskiego czytamy, że poseł nie może powoływać się na chroniący go immunitet w przypadku, gdy został ujęty na gorącym uczynku.

W ten sposób lewicowe media, tym razem w towarzystwie ministra sprawiedliwości, po raz kolejny zajmują się tym, co próbował zrobić Grzegorz Braun, czyli uzasadnionym zatrzymaniem aborterki, a nie tym, co zrobiła aborterka – czyli zabójstwem 9-miesięcznego dziecka.

„Oczywiście obserwuję debatę na temat tego, jak należy podchodzić do gorącego uczynku i też widziałem wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich prof. (Marcina) Wiącka, który mówił, że w takiej sytuacji policja ma prawo interweniować bezpośrednio. Natomiast też z drugiej strony słyszałem wypowiedzi pana ministra (spraw wewnętrznych i administracji) Tomasza Siemoniaka, który mówi, że jeżeli by się tak stało, to czy to by nie doprowadziło do eskalacji przemocy w tym szpitalu?” – odpowiedział Bodnar.

Dodał, że „łatwo oceniać takie sytuacje post facto i mówić: 'o proszę, policja tutaj popełniła błąd, czy ktoś popełnił błąd’, kiedy już wszyscy jesteśmy zaopatrzeni w kodeksy, przepisy, patrzymy jak to wszystko wygląda, a co innego podjąć decyzję na miejscu, kiedy dana akcja ma miejsce”.

„Natomiast myślę, że w kontekście kolejnych czynów świadomość tego, że gorący uczynek daje szansę na to, aby bezpośrednio zareagować, (to) na pewno będzie to skwapliwie wykorzystywane przez policję” – powiedział Bodnar.

Przypomniał też, że w sprawie pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy prowadzone jest śledztwo, które może doprowadzić do złożenia wniosku o uchylenie immunitetu Braunowi. „Myślę, że ten wniosek o uchylenie immunitetu to jest kwestia może 10 dni, może 12 dni” – powiedział prokurator generalny.

Śledztwo w sprawie pozbawienia wolności aborterki w czasie incydentu z udziałem Brauna prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Niezależnie od tego prokuratura ta prowadzi postępowanie dotyczące gróźb karalnych wobec aborterki i postępowanie w sprawie przeprowadzenia w szpitalu w Oleśnicy aborcji z naruszeniem prawa.

Do szpitala w Oleśnicy Braun wtargnął 16 kwietnia i próbował uniemożliwić pracę aborterce Gizeli Jagielskiej, która przeprowadziła „indukcję asystolii płodu” (wbicie igły do serca z podaniem chlorku potasu), czyli mówiąc wprost doprowadziła do zabicia dziecka.

Braun zaś dokonywał „obywatelskiego zatrzymania”. Aborterka relacjonując, co wydarzyło się w oleśnickim szpitalu, powiedziała, że Braun wtargnął do działu administracyjnego, zagrodził jej drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym.

Wcześniej znany ze swej bezstronności Bodnar zapowiedział, że również inne zachowania Brauna „nie pozostaną bezkarne”. Przypomniał, że we wtorek Parlament Europejski będzie głosować nad uchyleniem Braunowi immunitetu w związku z decyzją prokuratury o postawieniu zarzutów dotyczących zgaszenia w grudniu 2023 r. świec chanukowych w trakcie uroczystości w Sejmie. Łącznie Prokuratura Okręgowa w Warszawie, również w innych sprawach, chce Braunowi postawić zarzuty popełnienia siedmiu przestępstw.

Braun jest aktualnie wykluczony z obrad PE w związku z jego wypowiedzią podczas debaty o płciach oraz „zakłóceniem” obchodów dotyczących pamięci ofiar Holokaustu.