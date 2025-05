Mentzen grzmi: Niemcy czy Ukraińcy w Polsce będą się dopasowywać do polskich interesów

- Reklama -

Polacy zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a Niemcy czy Ukraińcy w Polsce będą się dopasowywać do polskich interesów, prawa, kultury i języka – mówił w czwartek na wiecu wyborczym w Sosnowcu kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen.

Wieczorne spotkanie z mieszkańcami nieformalnej stolicy Zagłębia Dąbrowskiego zorganizowano w tamtejszym Parku Sieleckim. Mentzen powtarzał na nim tematy i sformułowania z wcześniejszych spotkań.

Mentzen mówił, że Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta, chce zamykać polskie elektrownie, „bo mu planeta płonie”. – Mamy ściągać wiatraki z Niemiec, ewentualnie importować niemiecką energię elektryczną – zaznaczył

Według Mentzena, obecnie politycy nie dbają o polskie interesy, „nie szanują naszych pieniędzy, wydają je na głupoty, marnują, kradną”. – Ja potrzebuję prezydenta, który przede wszystkim będzie dbał o polskie interesy, a nie zagraniczne – powiedział kandydat Konfederacji. Jako przykłady marnotrawstwa wymienił warszawską toaletę za 650 tys. zł i gipsowe niebieskie jajo z warszawskiego Placu Pięciu Rogów za 200 tys. zł.

– Przez nich wydajemy pieniądze na rzeczy, których nie chcemy. Mamy najdroższy prąd w całej Europie – mówił. Obwinił za to Zielony Ład.

Zdaniem Mentzena Zielony Ład „trzeba jak najszybciej w całości odrzucić”. – To nas będzie kosztowało teraz kilka bilionów złotych. Po 250 tys. zł od osoby – wyliczał.

– A co dostaniemy w zamian? Nic. Może być jeden stopień chłodniej za 20 lat. Chcecie płacić po 250 tys. zł za to, że było wam jeden stopień chłodniej za 20 lat? No nie chcecie, ja też nie chcę – zadeklarował kandydat.

Mentzen mówił ponadto o zagrożeniach, jakie jego zdaniem stwarza migracja.

Jak dodał, „Niemcy nam regularnie podrzucają nielegalnych migrantów”. – Tylko w zeszłym roku Niemcy podrzucili nam 9 tys. nielegalnych migrantów. Niemiecka policja ich przywiozła i Tusk nic z tym nie robi. Toleruje to, buduje za pół miliarda złotych 49 centrów integracji cudzoziemców w całej Polsce. A jak jakiś samorząd nie chce takiego centrum, nie chce nielegalnych migrantów, to mu grożą odebraniem pieniędzy unijnych, odcięciem od dotacji europejskich – zaznaczył Mentzen.

Zapowiedział, że jako prezydent „uszczelni granicę”. – Nie pozwolę na masowe migracje. Jeżeli jeszcze raz przyjedzie tu jakiś niemiecki radiowóz z imigrantami, to im ten radiowóz zarekwirujemy, policjantów niemieckich aresztujemy, a migrantów odeślemy, bo to ich migranci, ich problem, a nie nasz – mówił.

Zapowiedział też, że nie pozwoli na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. – Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę, żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym, nie pozwolę na to. Polacy zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a Niemcy, Ukraińcy w Polsce będą się dopasowywać do polskich interesów, polskiego prawa, polskiej kultury i polskiego języka, bo tu jest Polska – podkreślił kandydat Konfederacji.

Wezwał obecnych do „skruszenia partyjnego betonu”. Jak ocenił, Polską już od 20 lat rządzi dwóch starszych panów, 70-latków, Tusk i Kaczyński. – Nie wierzę, że oni się zmienią. To my ich musimy zmienić – zaapelował.

– Polacy zasługują na więcej, Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jak zostanę prezydentem, nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi albo komplikuje podatki. Polacy zasługują na tanią energię, doprowadzę do odrzucenia Zielonego Ładu. Spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie, spadną koszty produkcji. Uratujemy polski przemysł i polskie rolnictwo – obiecywał kandydat.

Stwierdził, że marzy mu się Polska „silna, dumna, bogata i bezpieczna”. – Chcecie mieć niskie i proste podatki? Szczelne granice? Prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy? To głosujcie na mnie w tych wyborach 18 maja – oświadczył Sławomir Mentzen.

Wcześniej w czwartek kandydat Konfederacji odwiedził Wołów i Środę Śląską, Tychy, Jaworzno, Chrzanów i Mysłowice. Piątkową serię spotkań rozpocznie w Oleśnie i Pajęcznie.

