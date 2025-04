Ostre spięcie Brauna z ekipą TVN24. „Radźcie sobie dalej sami. Wypad z baru” [VIDEO]

- Reklama -

Ostre spięcie między Grzegorzem Braunem a ekipą TVN24 podczas konferencji prasowej w Sejmie. Polityk stanowczo powiedział, co sądzi o metodach stacji.

– Maciej Knapik, Fakty. Po wczorajszej debacie ma być zawiadomienie do prokuratury w pańskiej sprawie i pańskich wypowiedzi, i prokuratura ma się tym zająć. Jak pan to skomentuje? – pytał dziennikarz TVN24.

- Reklama -

– Pan redaktor i pan operator, pozdrawiam, koledzy z telewizji WSI24. Z przyjemnością przyjmę zaproszenie do programu na żywo – odparł Braun.

– Ale ja chciałem, żeby pan skomentował o prokuraturze, nie chcę z panem dyskutować – grzmiał dziennikarz.

– Teraz ja odpowiadam, a pan słucha – powiedział polski poseł do Parlamentu Europejskiego.

– Będę robił, co będę chciał – odgryzł się Knapik.

– Z przyjemnością przyjmę zaproszenie do programu na żywo, proszę nie dezorganizować konferencji prasowej posła i kandydata na prezydenta – wskazał Braun.

– Niech pan odpowie na pytanie – domagał się przedstawiciel TVN24.

– Państwo macie dla mnie zero minut, zero sekund w swojej gadzinowej telewizji, w waszych propagandowych programach, zatem radźcie sobie dalej sami. A jeżeli chcecie mnie usłyszeć na swojej antenie ekskluzywnie, to proszę o zaproszenie do programu, którego na pewno nie zlekceważę. Dziękuję bardzo – skwitował Braun.

– A o prokuraturze coś pan powie? – domagał się dziennikarz.

– Dziękuję bardzo – odparł Braun.

– Nie powie pan nic o prokuraturze – skonstatował przedstawiciel TVN24.

– Za chwilę wezwę tu Straż Marszałkowską, szanowny panie funkcjonariuszu frontu ideologicznego – poinformował Braun.

– Niech pan wzywa, jasne. Niech pan mnie gaśnicą jeszcze potraktuje – grzmiał dziennikarz.

– Szanowny panie redaktorze, pan zakłóca akurat konferencję prasową zwołaną przeze mnie – zabrał głos poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz.

– Już wychodzę, dziękuję – odparł dziennikarz.

– Nazywam się Roman Fritz i jestem posłem na Sejm i ta konferencja prasowa dotyczy bezpieczeństwa żywnościowego Polski – wskazał polityk.

– Wypad z baru – rzucił Braun do wychodzącej ekipy TVN24. – Świetna koszulka, panie kolego. „Ojciec chrzestny” – super film – zwrócił się do operatora TVN24.