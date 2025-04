Ciemność ogarnia Europę. Co spowodowało blackout? „Nagle straciliśmy 60 proc. mocy”

- Reklama -

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez podczas konferencji prasowej powiedział, że wciąż nie wiadomo, co doprowadziło do blackoutu. W Portugalii twierdzą natomiast, że przyczyną awarii było „rzadkie zjawisko atmosferyczne” w Hiszpanii. Ile potrwa przywrócenie pełnych dostaw prądu?

– Dziś o 12.33 straciliśmy nagle, w ciągu pięciu sekund 15 GW, czyli ok. 60 proc. mocy w systemie. Nie wiemy jeszcze, co do tego doprowadziło. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło – powiedział w poniedziałek późnym wieczorem na konferencji prasowej premier Hiszpanii Sanchez.

- Reklama -

Według służb portugalskich nic nie świadczy na razie o tym, by awarię spowodował cyberatak. To właśnie Hiszpania i Portugalia zostały najbardziej dotknięte blackoutem. Energii elektrycznej zabrakło także w niektórych rejonach Francji i Belgii, ale tam dość szybko z awarią sobie poradzono.

Według Portugalczyków przyczyną awarii było „rzadkie zjawisko atmosferyczne” w Hiszpanii. Szczegółów na razie nie podano.

Operator sieci energetycznej Portugalii podał, że przyczyną awarii było „rzadkie zjawisko atmosferyczne” w Hiszpanii. — Remiza.pl (@remizacompl) April 28, 2025

Dziennik „El Pais” zauważył, że skalę problemu można lepiej zrozumieć, jeśli weźmie się pod uwagę, że pięć elektrowni jądrowych w Hiszpanii ma możliwość produkcji 7,4 GW (utracono nagle 15 GW).

W wielu miejscach wciąż nie przywrócono dostaw prądu. Hiszpański operator sieci Red Electrica poinformował o przywróceniu ponad 50 proc. Sanchez przyznał, że nie wiadomo, kiedy uda się przywrócić dostawy energii w całej Hiszpanii.

Dodał, że rząd podjął decyzję o uwolnieniu części strategicznych rezerw ropy naftowej, odpowiadających trzem dniom zużycia surowca w kraju. Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozlokowało 30 000 funkcjonariuszy policji w całym kraju, aby „wzmocnić bezpieczeństwo” w czasie przerwy w dostawie prądu.

Premier Portugalii Luis Montenegro zaapelował o umiar w korzystaniu z energii, wody oraz innych mediów. W niektórych regionach, na przykład w Porto, energię elektryczną przywrócono w poniedziałek po 18. Według głównego dostawcy energii REN przywrócenie pełnych dostaw prądu może potrwać jednak nawet tydzień.