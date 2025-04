JUŻ DZIŚ! Korwin-Mikke, Braun, Michalkiewicz. Trwa XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej

- Reklama -

Pomimo wielu trudności i zawirowań trwa XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej. W niedzielę wystąpią m.in. Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz.

XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej połączona z Targami Książki Bez Cenzury odbywa się ostatecznie w obiekcie „Dedek Park” w Parku Skaryszewskim w Warszawie, Aleja Zieleniecka 6/8. Przed nami drugi i ostatni dzień Konferencji. Początek o godz. 10.00.

Wypowiedzenie sali

Przypomnijmy, że początkowo impreza miała się odbyć w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, zarządzanej przez Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, podlegający resortowi rolnictwa. Umowę najmu podpisano 3 lutego 2025 roku. Jednak w środę 9 kwietnia po godz. 13 – a więc na niespełna trzy dni przed wydarzeniem – organizatorzy (spółka 3S Media) otrzymali pismo z Instytutu, sygnowane przez p.o. Dyrektora Elżbietę Osińską-Kassę. Oświadczyła ona, że zrywa ona umowę najmu „z uwagi na fakt, iż charakter Przedsięwzięcia narusza dobry wizerunek Instytutu”.

„W dniu 9 kwietnia 2025 r. Instytut uzyskał informację, iż w tracie realizacji Przedsięwzięcia Najemca planuje organizację XVI edycji Konferencji Prawicy Wolnościowej podczas której wystąpi m.in. kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nadto iż na portalu zrzutka.pl zorganizowano zrzutkę na organizację ww. Konferencji” – wskazano w uzasadnieniu decyzji.

„Podkreślić należy, iż organizacja Przedsięwzięcia o charakterze jednoznacznie politycznym, mającego charakter agitacji wyborczej kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprost narusza dobry wizerunek Instytutu, który jako instytucja o charakterze państwowym nie powinna angażować się w działania o charakterze politycznym” – dodano dalej.

Kto za tym stoi?

W piątek 11 kwietnia stało się jasne, skąd taka decyzja. Portal OKO.press opublikował bowiem materiał Anny Mierzyńskiej zatytułowany: „Braun i jego koledzy po pytaniach OKO.press musieli wynieść się z państwowej instytucji”.

„Skrajna prawica chciała zorganizować swoją imprezę z kandydatem na prezydenta Grzegorzem Braunem w budynku państwowej instytutu. Gdy po pytaniach OKO.press jego dyrektorka zdecydowała o rozwiązaniu umowy, organizatorzy zaczęli straszyć ją sprawą karną” – grzmiała na łamach portalu Mierzyńska.

„W regulaminie tej usługi zapisano, że cele najmu nie mogą naruszać dobrego wizerunku placówki. W tym przypadku zastanowiło nas, czy władze NIKiDW zgodziły się na agitację polityczną i prowadzenie kampanii wyborczej w siedzibie Instytutu. W środę 9 kwietnia rano zapytaliśmy o to NIKiDW” – przyznała Mierzyńska. Wiadomo zatem, skąd Osińska-Kassa powzięła informacje na temat „charakteru Przedsięwzięcia”.

W tekście zacytowano także Aleksandrę Szymańską, kierownik Działu Promocji i Komunikacji NIKiDW. – Instytut nie wyraził zgody na organizację tej konferencji, gdyż nie posiadał o niej wiedzy, w tym w zakresie programu konferencji – powiedziała.

Idziemy do sądu

Jak poinformował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer, ostatecznie doszło do wstępnego porozumienia z Instytutem i spółka 3S Media nie wejdzie na drogę prawną przeciwko tej instytucji. Inaczej sprawa ma się z OKO.press.

– W związku z tym zmieniamy kierunek działa – nie będziemy pozywać Instytutu, z którym się dogadaliśmy w sposób polubowny, wstępnie – oczywiście czekamy na potwierdzenie – natomiast będziemy pozywać OKO.press – poinformował.

– To jest stała taktyka skrajnej lewicy, że próbuje szantażem, nagonkami zmusić różne instytucje do tego, aby zachowały się zgodnie z jej życzeniami i nie pierwszy raz jesteśmy ofiarami tego typu działań, ale tym razem ta instytucja o nazwie OKO.press czarno na białym się do tego przyznaje. Skoro się przyznaje, to my nie będziemy musieli udowadniać, że tak się stało, ponieważ pani Anna Mierzyńska czarno na białym się do tego przyznaje. Pisze: „po pytaniach OKO.press dyrektorka zdecydowała o rozwiązaniu umowy”, czyli krótko mówiąc pani Mierzyńska widzi to tak, że po prostu zadzwonili, napisali i Instytut się ugiął – dodał.

Program Konferencji

Poniżej przedstawiamy program drugiego dnia XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej.

