Zadyszka Mentzena, spadek poparcia wśród młodych. Braun tuż za Hołownią

W marcu coraz częściej mówiono o możliwej mijance między Karolem Nawrockim a Sławomirem Mentzenem. Obecny trend sondażowy jest zdecydowanie mniej korzystny dla kandydata Konfederacji. Z najnowszego sondażu wynika także, że traci poparcie wśród osób młodych.

Najnowszy sondaż Opinia24 dla RMF FM nie pozostawia złudzeń, że gdyby wybory odbyły się dziś, w drugiej turze o prezydenturę walczyliby Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Kandydat Platformy Obywatelskiej pozostaje liderem sondażu prezydenckiego z poparciem na poziomie 31,5 proc. Zanotował nieznaczny spadek w porównaniu z marcowym sondażem, kiedy to mógł liczyć na 32 proc. głosów.

Na drugim miejscu umacnia się kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Nawrocki może liczyć na 20 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 0,5 pp.

Choć Nawrocki ma sporą stratę do Trzaskowskiego, to jednocześnie powiększył przewagę nad trzecim Mentzenem. Kandydat Konfederacji ewidentnie łapie zadyszkę w tej fazie kampanii. Wg sondażu Opinia24 popiera go ocenie 14,7 proc. Polaków, a jeszcze w marcu było to 19 proc.

Szczególnie dotkliwy dla Mentzena jest spadek poparcia wśród najmłodszych wyborców (18-29 lat), gdzie jeszcze miesiąc temu cieszył się niezwykle wysokim, 46 proc. poparciem. W kwietniowym sondażu na kandydata Konfederacji chce głosować „zaledwie” 27 proc. wyborców z tej grupy wiekowej.

Na czwartym miejscu w zestawieniu znalazł się Szymon Hołownia z 5,8 proc. poparcia, tuż za nim uplasował się Grzegorz Braun z 3,5 proc.

W drugiej turze wyborów, jeśli znajdą się w niej Trzaskowski i Nawrocki – wg sondażu dla RMF FM – większość wybierze kandydata KO (48,2 proc.). To spadek w stosunku do sondażu z marca, gdy Trzaskowski mógł liczyć na poparcie w II turze rzędu 52,1 proc. Nawrocki może liczyć w kwietniu na poparcie rzędu 39,8 proc., czyli notuje ponad 3,5-punktowy wzrost poparcia w stosunku do badania z ubiegłego miesiąca.