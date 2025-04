Korwin-Mikke skomentował debatę w Końskich. „Jest mi jako Polakowi wstyd, że…” [VIDEO]

- Reklama -

Janusz Korwin-Mikke opublikował post z nagraniem na X, w którym podzielił się jedną myślą podsumowującą cyrk w Republice formalnie zwany „debatą”. Uderzył przy tym w kandydata PiS i KO.

W propisowskiej telewizji Republika zorganizowano odpytywankę formalnie zwaną „debatą”, gdzie kandydaci mieli po 90 sekund na odpowiedź na pytanie. Zjawiło się czterech kandydatów: Karol Nawrocki, Krzysztof Stanowski, Marek Jakubiak i Szymon Hołownia. Potem jeszcze dotarła Joanna Senyszyn.

Debata była dość śmieszna, jeśli ktoś gustuje w specyficznym czarnym humorze. Trochę więcej przeczytacie o niej poniżej.

Janusz Korwin-Mikke opublikował post na X z krótkim nagraniem. Podsumowuje on tzw. debatę w Końskich.

„Taki bałagan jak #debata w Końskich, to tylko w Polsce. Prawica (kol.Grzegorz Braun, CEP) i CentroPrawica (WCzc.Sławomir Mentzen) nie wzięła w tej aferze udziału. Prawica ma godność” – napisał na X Janusz Korwin-Mikke.

„Moim zdaniem ci, co tam pognali, nie powinni pokazywać się ludziom na oczy. To jest komedia” – dodał lider partii KORWiN.

Nestor prawicy wolnościowej w nagraniu powiedział, że „tylko chcę się podzielić taką jedna myślą”.

– Że mnie, jako Polakowi jest po prostu wstyd. Jest mi wstyd, że istnieje groźba, że prezydentem Polski zostanie ktoś taki, jak pan Nawrocki czy pan Trzaskowski. Takie kreatury, które nie umieją same z siebie słowa powiedzieć. Które najpierw badają nastroje opinii publicznej, patrzą na sondaże i w zależności od tego mówią nie to, co oni czują, tylko to, co lud chciałby od nich usłyszeć – podkreślił Korwin-Mikke.

– To nie są żadni zbrodniarze, mordercy, jacyś wielcy ludzie. Wielcy ludzie nie. To są takie maleńkie stworki. I ktoś taki mógłby zostać prezydentem Polski – podsumował Janusz Korwin-Mikke.