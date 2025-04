Cyrk na antenie Republiki. Senyszyn nagle pojawiła się na scenie. „Nie lękajcie się!” [VIDEO]

- Reklama -

Joanna Senyszyn w trakcie tzw. debaty w propisowskiej telewizji Republika powiedziała, że „pakt migracyjny jest potrzebny”, bo „tylko pakt migracyjny zapewni porządek”. Wcześniej zaś spóźniła się na wydarzenie.

Tzw. debata w propisowskiej telewizji Republika jest dość barwnym wydarzeniem. Kolejność odpowiedzi czterech początkowo kandydatów na prezydenta – Krzysztofa Stanowskiego, Karola Nawrockiego, Marka Jakubiaka i Szymona Hołowni – losowano z kuli trzymanej przez przedstawiciela telewizji Trwam. Losami były pogięte kartki.

- Reklama -

Gdy Hołownia zabierał głos, był wybuczany przez widownię. Przed pierwszym pytaniem ponadto tłum skandował „gdzie jest Rafał”, nawiązując do Rafała Trzaskowskiego.

Nieoczekiwanie, w trakcie odpowiedzi kandydatów na pytanie o pakt migracyjny, pojawiła się kolejna osoba kandydująca na urząd prezydenta. Była to Joanna Senyszyn.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

Od razu udzielono jej głosu.

Senyszyn o pakcie migracyjnym

– Czy Polska powinna realizować pakt migracyjny, przyjmować wyznaczone kwoty migrantów i łożyć na ich utrzymanie z budżetu państwa? – przypomniano pytanie.

Joanna Senyszyn najpierw zwróciła się do zebranej widowni.

– Kochani, dziękuję za zaproszenie. Wiedziałam, że na mnie liczycie i was nie zawiodłam, bo nigdy nikogo nie zawodzę – powiedziała Senyszyn, na co tłum zareagował wyciem.

– Ale jeżeli chcecie usłyszeć moje zdanie na temat paktu migracyjnego, no to teraz pozwólcie, że ja będę mówić, a wy słuchać – dodała, co uciszyło krzyki, ale tylko na moment.

– Tak, pakt migracyjny jest potrzebny, bo tylko… – powiedziała Senyszyn, na co podniosła się wyjątkowa wrzawa.

– …bo tylko pakt migracyjny zapewni porządek – dokończyła, wywołując tym gwizdy.

– W innym razie będą i tak przyjeżdżać imigranci. Ale nie będzie porządku. Inne kraje będą nam przysyłać swoich imigrantów i nie będzie porządku – kontynuowała, zaś tłum w trakcie tzw. debaty krzyczał „precz z komuną”.

– A więc jeżeli chcemy, aby to wszystko było usystematyzowane, wówczas potrzebny jest pakt. Co nie znaczy, że on ma być w takim kształcie, w jakim się go nam proponuje. Właśnie trzeba negocjować – przekonywała Senyszyn.

Senyszyn i elektrownie jądrowe

Później pytano o ceny energii i jaki model transformacji energetycznej będzie wspierany przez kandydatów. Krzysztof Stanowski, zaznaczając, że „to jest ten moment, kiedy można opowiadać totalne farmazony niemające pokrycia ani w faktach ani w tym, co jest możliwe”.

– Teraz powiem jedną wersję, później sobie zaprzeczę, żeby miało to taki prezydencki urok – zaznaczył.

Następnie obiecał obniżenie cen prądu o 60 proc., „czym oczywiście przebiję propozycje moich kontrkandydatów, nikt jeszcze tak ambitnej propozycji nie złożył”.

– Aby obniżyć ceny prądu o 60 proc. należy zbudować elektrownie atomowe. Ja zbuduję ich sześć w najbliższych sześciu miesiącach zaraz po wyborach – mówił Stanowski.

Potem na ten temat mówiła Joanna Senyszyn.

– Dziękuję za oklaski – zaczęła kandydatka na prezydenta.

– Tak, rzeczywiście czeka nas transformacja energetyczna i musi być to właściwie na obecnym etapie miks wszystkiego. Trochę zdziwił mnie kandydat Stanowski, że potrzebuje aż sześciu miesięcy na wybudowanie elektrowni atomowych. Myślę, że 100 dni to jest ten odpowiedni termin – odpowiedziała Senyszyn, po czym zaczęła się śmiać.

– Nie lękajcie się! – krzyknęła Senyszyn.

– Także musimy skonsultować wszystko ze specjalistami. Nie kierować się wyłącznie polityką, sondażami, bo to jest najbardziej katastrofalne. Wiadomo, że nie możemy z dnia na dzień ani z tygodnia na tydzień czy roku na rok zamknąć naszych kopalni. Wiadomo, że wszystkiego nie rozwiąże teraz energia odnawialna. Dlatego trzeba stawiać na wszystko, także na atom – podsumowała Joanna Senyszyn.