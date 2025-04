Wyciekł tajny raport. Kryzys migracyjny to wina Niemców. „Odpowiadają za ten cały bałagan”

- Reklama -

„W tajnym raporcie Grecja krytykuje Niemcy: 'To wy jesteście winni chaosowi migracyjnemu!'” – napisał na X publicysta Adam Gwiazda. Przytoczył przy tym treść raportu wskazujący m.in. czym Niemcy tak ostro przyciągają do siebie imigrantów.

„Kryzys migracyjny w Niemczech z perspektywy Grecji to problem, który Niemcy sami sobie zafundowali – tak wynika z tajnego dokumentu rządowego. W raporcie zatytułowanym 'Umowa koalicyjna partii rządzących – Niemcy jako czynnik przyciągający’ greccy politycy bezlitośnie rozliczają się z polityką azylową niemieckiej koalicji i z uwagą śledzą plany migracyjne CDU/CSU oraz SPD, które nabierają kształtów w trakcie trwających negocjacji koalicyjnych” – napisał na X Adam Gwiazda.

Jak podkreślił, „dokument przedstawia Niemcy jako magnes przyciągający uchodźców i wskazuje je jako główną przyczynę nielegalnej migracji do Europy”, zaś „Grecja nie zostawia na niemieckiej polityce suchej nitki”.

Autorzy raportu zarzucają Niemcom, że „od początku swojej kadencji w 2021 r. przyjął beztroskie podejście do migracji”.

„Szybko uzgodniono, że migracja jest czymś zupełnie normalnym i nie ma powodów do niepokoju” – cytuje fragment raportu Adam Gwiazda.

„Rząd miał ogłosić Niemcy 'nowoczesnym krajem imigracyjnym’, a w listopadzie 2022 r. minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser stwierdziła przed Bundestagiem, że nie dostrzega poważnego kryzysu migracyjnego” – napisał dalej Gwiazda.

Przypomniał też jej deklarację, że „będziemy nadal przyjmować ludzi wielu narodowości”.

„Grecy przypominają też obietnice koalicji o zakończeniu 'odpychania ludzi i ich cierpień na zewnętrznych granicach Europy’, postulat rozpatrywania wszystkich wniosków azylowych osób przybywających do UE oraz propozycję zmiany roli Frontexu, by pełnił funkcję służby ratunkowej” – czytamy we wpisie.

Wskazano również „magnesy dla migrantów”, czyli konkretne powody, które sprawiają, że imigranci przybywają masowo do Niemiec.

„Zniesienie ograniczeń w łączeniu rodzin. W efekcie w 2023 roku wydano 131 tysięcy wiz rodzinnych, a w pierwszej połowie 2024 roku kolejne 64 tysiące – rekordowe liczby. Automatyczne pozwolenia na pobyt dla osób, które przybyły do Niemiec w latach 2015–2016. Po uzyskaniu tego statusu sprowadzają one swoje rodziny po 4–6 latach. Ułatwienia w uzyskaniu obywatelstwa: wystarczy 5 lat pobytu (lub 3, jeśli rodzina dołączyła później). Dzieci urodzone w Niemczech automatycznie otrzymują obywatelstwo, jeśli jedno z rodziców mieszka w kraju od 5 lat. W 2023 r. przyniosło to rekordową liczbę naturalizacji – 200 100, wobec 68 500 w 2022 r.” – czytamy.

Następnie cytuje anonimowego wysokiego rangą przedstawiciela greckiego rządu.

„Niemcy obwiniają za nielegalną migrację wszystkich dookoła, tylko nie siebie. Prawda jest taka, że to oni odpowiadają za ten cały bałagan” – stwierdził grecki polityk.

Obecnie Grecja patrzy, jak potoczą się negocjacje koalicyjne między CDU/CSU i SPD. W dokumencie zaznaczono, że „od tego zależy, czy Niemcy naprawdę przestaną przyciągać migrantów”.

„Autorką dokumentu jest Sofia Voultepsi, 68-letnia grecka polityk, która do marca 2025 roku pełniła funkcję wiceministra ds. migracji. Raport przygotowała dla Magnusa Brunnera, nowego unijnego komisarza ds. wewnętrznych i migracji, który w styczniu 2025 r. odwiedził Grecję. To wtedy otrzymał ten krytyczny tekst” – wyjaśnił Adam Gwiazda.