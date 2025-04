Potężna tragedia podczas koncertu w klubie. Nie żyje blisko dwieście osób [VIDEO]

- Reklama -

Co najmniej 184 zginęło, a ponad 200 zostało rannych po zawaleniu się dachu dyskoteki w stolicy Dominikany, Santo Domingo – podała w czwartek agencja AP, powołując się na lokalne władze. Ratownicy prowadzą poszukiwania ciał pod gruzami.

Poprzednio informowano o 113 ofiarach śmiertelnych.

Nadal nie jest znana dokładna liczba osób, które przebywały w klubie Jet Set w chwili katastrofy. Według świadków budynek był tej nocy wypełniony po brzegi. Byli tam m.in. przedstawiciele branży muzycznej, znani sportowcy i urzędnicy państwowi, którzy przyszli na koncert Rubby’ego Pereza – bardzo popularnego w krajach latynoskich piosenkarza tworzącego muzykę w stylu merengue.

Przed miejscem, gdzie stał klub, od dwóch dni gromadzą się ludzie, którzy z niepokojem oczekują informacji o zaginionych krewnych. Wielu trzyma w rękach zdjęcia najbliższych.

Na wiadomości o swoich bliskich od dwóch dni czeka też tłum przed instytutem medycyny sądowej w Santo Domingo.

Szef Centrum Operacji Kryzysowych Juan Manuel Mendez na konferencji prasowej powiedział, że nadzieje na znalezienie większej liczby ocalałych są coraz mniejsze, a od ponad 24 godzin spod gruzów nie wyciągnięto żadnej żywej osoby. Zapowiedział, że poszukiwania będą kontynuowane, dopóki nie zostanie znalezione ostatnie ciało. – Nikogo nie porzucimy – obiecał. W akcji biorą udział zespoły ratunkowe z Izraela i Portoryko.

Agencja AP podała, że do tej pory udało się zidentyfikować 54 ciał. Odbyły się już pierwsze pogrzeby.

Do tej pory ustalono, że wśród ofiar śmiertelnych są gubernatorka prowincji Monte Cristi Nelsy Cruz oraz dwaj baseballiści, Octavio Dotel i Tony Blanco, na co dzień grający w amerykańskiej zawodowej lidze MLB. Zginęła także gwiazda wieczoru, czyli Rubby Perez, oraz występujący z nim na scenie saksofonista Luis Solis. Ponadto wśród zabitych zidentyfikowano: kardiologa, architekta, emerytowanego policjanta, byłego urzędnika ONZ, prezesa dominikańskiego banku AFP Popular wraz z żoną, syna i synową ministra robót publicznych.

Na razie nie ustalono, co było przyczyną zawalenia się dachu. Nie wiadomo też, kiedy budynek klubu przechodził ocenę stanu technicznego. Właściciele Jet Set zapewnili w oświadczeniu, że współpracują z właściwymi władzami i służbami.

At 12:34 a.m. Tuesday, April 8, 2025 the roof of the Jet Set Nightclub, Santo Domingo, Dominican Republic collapsed.

At least 113 people were killed and another 155 injured including Nelsy Cruz, governor of the Monte Cristi province and former MLB players, Octavio Dotel and Tony… https://t.co/ZuQvb6ylG3 pic.twitter.com/CnxMxU7s9T

— 𝓝𝓲𝓴𝓴𝓲 (@PFKHealth) April 9, 2025