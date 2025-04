Nie żyje holenderski trener reprezentacji Polski Leo Beenhakker

- Reklama -

Nasza reprezentacja nie miała specjalnego szczęścia do zagranicznych trenerów, chociaż to nie do końca ich wina, a częściej samych piłkarzy. Leo Beenhakker nie zapisał się jednak w historii naszego futbolu najgorzej.

Urodził się w 1942 roku w Rotterdamie. Grał raczej w amatorskich klubach – Tediro Rotterdam, Xerxes Rotterdam oraz Zwart Wit ’28. Jeszcze w połowie lat 60. rozpoczął karierę szkoleniową. Przez wiele lat był pierwszym asystentem Rinusa Michelsa, trenera reprezentacji Holandii. Póxniej prowadził Holendrów samodzielnie.

Pracował w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Zdobył trzy tytuły mistrza Holandii (dwa z Ajaksem i jeden z Feyenoordem) oraz Hiszpanii (wszystkie z Realem Madryt). W latach 2005–2006 prowadził drużynę narodową Trynidadu i Tobago, którą, jako pierwszy szkoleniowiec w historii, wprowadził do finałów mistrzostw świata.

W latach 2006–2009 był selekcjonerem reprezentacji Polski, którą jako pierwszy szkoleniowiec wprowadził do mistrzostw Europy. Był pierwszym od 1960 roku i siódmym w historii zagranicznym selekcjonerem polskiej drużyny narodowej.

Podczas turnieju ME w Austrii i Szwajcarii w 2008 prowadzona przez niego reprezentacja przegrała z Niemcami i Chorwacją oraz zremisowała z Austrią, kończąc udział na fazie grupowej.

W 3009 roku został technicznym konsultantem Feyenoordu, czego nie zaakceptował ówczesny prezes PZPN Grzegorz Lato. Pracę selekcjonera reprezentacji Polski stracił 17 września 2009, na dwie kolejki przed końcem eliminacji do Mistrzostw Świata 2010 w RPA, kiedy Polska miała jeszcze szansę na awans z grupy.

Decyzję o zdymisjonowaniu selekcjonera prezes PZPN Grzegorz Lato ogłosił publicznie zaraz po przegranym meczu eliminacji do Mundialu 2010 ze Słowenią 0:3 w Mariborze 9 września 2009. W sumie na Mundial nie pojechaliśmy, trener zebrał sporo krytyki i… został dyrektorem technicznym Feyenoordu.

Od 29 lipca 2011 roku był dyrektorem sportowym węgierskiego klubu Újpest FC, później jeszcze dyrektorem technicznym reprezentacji Trynidadu i Tobago, a w 2015 ogłosił zakończenie kariery trenerskiej i przejście na emeryturę.