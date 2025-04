Koniec bezkarności! Ukrainiec deportowany po serii przestępstw w Polsce

- Reklama -

Policjanci z Komisariatu Policji w Buku zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy, który wielokrotnie łamał prawo w Polsce. Na swoim koncie ma jazdę po pijaku, kradzież, posiadanie narkotyków i łamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na wniosek policjantów, dzięki współpracy ze Strażą Graniczną został deportowany do swojego kraju. Przez 6 lat ma również zakaz m.in. wjazdu do Polski.

31 marca policjanci z Komisariatu Policji w Buku w Niepruszewie zatrzymali do kontroli kierującego Mazdą, który jak się okazało sporo miał na sumieniu. Przede wszystkim, 19-letni Ukrainiec nie powinien znaleźć się w ogóle za kierownicą samochodu. Po sprawdzeniu młodego mężczyzny w policyjnych systemach – szybko wyszło na jaw, że łamał 5-letni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zakaz był wynikiem ubiegłorocznego prowadzenia przez niego samochodu po pijaku. W kwietniu 2024r. podczas kontroli drogowej 19-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu

Na tym kłopoty w trakcie marcowej kontroli młodego obcokrajowca się nie skończyły. Policjanci znaleźli również przy nim narkotyki w postaci mefedronu i marihuany. Został zatrzymany. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy

Policjanci zaczęli analizować przeszłość kryminalną mężczyzny. Śledczy ustalili, że nie były to pierwsze przewinienia 19-latka na terenie naszego kraju. Policjanci przeanalizowali wszystkie prowadzone wobec niego postępowania. Wynikało z nich, że był już notowany i zatrzymywany przez policjantów w związku z jazdą w stanie nietrzeźwości, kradzieżą i łamaniem sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Z uwagi na notoryczne nieprzestrzeganie polskiego prawa, policjanci rozpoczęli procedurę weryfikującą, czy wobec mężczyzny można sporządzić wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do swojego kraju. W wyniku podjętej pracy, funkcjonariusze stwierdzili, że zachowanie mężczyzny stworzyło realne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Miejski Policji w Poznaniu wystąpił do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej obywatela Ukrainy, do powrotu do swojego kraju. Prócz pozytywnej decyzji w przedmiocie deportacji, wobec 19 – latka orzeczono również zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw strefy Schengen na okres 6 lat. Mężczyzna został przekazany strażnikom granicznym i pod ich eskortą powrócił do swojego kraju.