Wietnam odpowiada na amerykańskie cła propozycją zwiększenia wymiany handlowej. Kto następny?

Wietnamowi grożą nowe cła nałożone przez Stany Zjednoczone w wysokości 46%. Premier Wietnamu oświadczył jednak, że chce „nawiązać kontakt i negocjować ze stroną amerykańską w celu osiągnięcia dwustronnego porozumienia, mającego na celu zrównoważony bilans handlowy”.

Rząd Wietnamu zabiega o odroczenie wprowadzenia przez Waszyngton kolosalnych ceł. Zapewnia, że chętnie będzie kupował więcej amerykańskich produktów, w tym „sprzęt służący bezpieczeństwu i obronności”.

Premier Pham Minh Chinh powiedział, że Wietnam „zwróci się do Waszyngtonu i podejmie negocjacje ze stroną amerykańską w celu osiągnięcia dwustronnego porozumienia, mającego na celu osiągnięcie zrównoważenie bilansu handlowego”.

Wietnam ma nadwyżkę wymiany handlowej i stąd propozycja wysokich ceł, które mają zrównoważyć deficyt amerykański. Kraj ten odpowiada jednak zamiast „kontr-cłami”, propozycją równoważenia bilansu przez zwiększenie importu produktów z USA.

Premier Wietnamu dodał, że jego kraj będzie nadal „kupował więcej solidnych amerykańskich produktów, których potrzebuje Wietnam, w tym sprzęt związany z bezpieczeństwem i obronnością”. Zapowiedział także, iż będzie „promował szybką realizację komercyjnych kontraktów lotniczych”.

Wietnam to jeden z azjatyckich producentów, dla których Stany Zjednoczone są największym rynkiem eksportu i zbytu towarów. Wietnamski eksport do USA wzrósł w pierwszym kwartale 2025 roku, licząc do analogicznego okresu w 2024 o 6,93 proc. Jeszcze w ostatnim kwartale 2024 r. był to wzrost o 7,55 proc.

Teraz Wietnam ma zmierzyć z nowymi cłami USA w wysokości 46%, które mają wejść w życie już w najbliższą środę. Lam, który jest I sekretarzem Komunistycznej Partii i de facto najważniejszym przywódcą Wietnamu, zwrócił się do Donalda Trumpa z prośbą o odroczenie wdrożenia postanowień „przynajmniej o 45 dni”. Lam poinformował, że wyznaczył wicepremiera Ho Duc Phoca na głównego łącznika z władzami USA.

Stwierdził również, że ma nadzieję spotkać się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie pod koniec maja w celu sfinalizowania porozumienia. Sam Donald Trump poinformował, że odbył „bardzo owocną” rozmowę z To Lamem, który, jak stwierdził, chce osiągnąć porozumienie w sprawie taryf. Nałożenie ceł może kosztować Wietnam trzy punkty procentowe PKB w tym roku. Wietnam liczy na wzrost PKB w tym roku o 8 proc.

Źródło: AFP/ Le Figaro