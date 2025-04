Demonstracje w Paryżu. Nagie kobiety zakłócały więc poparcia Marine Le Pen [VIDEO]

- Reklama -

Paryska prefektura policji rozmieściła znaczne siły bezpieczeństwa w pobliżu miejsca dwóch zgromadzeń, które mają miejsce w stolicy Francji. Na Placu Vauban odbywała się w niedzielne popołudnie kilkunastotysięczna demonstracja zwolenników Marine Le Pen przeciw zakazowi jej startu w wyborach prezydenckich. Z kolei na Placu Republiki zebrała się lewica, żeby wspierać… „praworządność”.

„Będziemy podążać za przykładem Martina Luthera Kinga” – oświadczyła przed wiecem Marine Le Pen, dodając, że jej walka o odzyskanie biernych praw wyborczych będzie prowadzona „pokojowo i demokratycznymi metodami”.

Pastor King to nowy wątek w retoryce Zjednoczenia Narodowego, które ostatnio stało się partią proizraelską, „obywatelską” i najwyraźniej chce utrwalić swój wizerunek jako ugrupowania w pełni demokratycznego i na wskroś „republikańskiego”. W otoczeniu Marine Le Pen padał już wcześniej przykład przywódcy ruchu antyrasistowskiego Kinga, który został zamordowany 4 kwietnia 1968 r. przez białego zwolennika segregacji rasowej w Memphis w USA.

Policja jest jednak „szczególnie czujna”, chociaż burd należy się spodziewać prędzej na Placu Republiki. Tam od początku pojawiły się hasła wymierzone w… faszyzm i m.in. Donalda Trumpa. Tymczasem to wokół Placu Vauban i pacyfistycznej manifestacji RN stworzono dwie strefy kontroli.

Na Place Vauban, policja dość szybko musiała interweniować i ewakuować „członkinie” skrajnych feministek z Femenu, które wykrzykiwały: „Marine i faszyści, do lochów!”. Z kolei na Place de la République wygwizdano Alexisa Corbière. Nazwano go „zdrajcą”, bo ten b. poseł radykalnie lewicowej Zbuntowanej Partii (LFI) przeszedł do mniej radykalnej grupy „Apres”, która negocjuje sojusz Zielonymi i komunistami. Tłum zagłuszył jego przemówienie, skandując nazwisko Melenchona, przywódcy LFI.

Poza tym, na tym wiecu, z inicjatywy CGT, wzywano do utworzenia „frontu antyfaszystowskiego” i zorganizowania następnej demonstracji już w przyszłą sobotę, także na Place de la République. Do tego poparcie dla „Wolnej Palestyny”. W sumie „tradycyjna” taktyka lewicy.

Action des FEMEN avant le début du rassemblement de soutien à Marine Le Pen place Vauban. pic.twitter.com/QxTIKkBrn0 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 6, 2025

Ah quelle surprise ! Les petites tarées de FEMEN ont tenté leur petit coup d’éclat au rassemblement Place Vauban. Allez, remballez la marchandise. 😘🇫🇷 pic.twitter.com/X2EztUe370 — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) April 6, 2025

🇫🇷 En direct de la place Vauban à Paris pour notre grand rassemblement populaire et démocratique ! ✍️ Soutenez-nous et signez : https://t.co/3L1qLYEKTc…#SauvonsLaDémocratie #JeSoutiensMarine 🇫🇷 pic.twitter.com/d5j8c9WF0V — Marie Dauchy (@M_Dauchy) April 6, 2025

I na Placu Republiki: