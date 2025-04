Tak rządzący „zaorali ryczałtowców”. Foltyn ostro o zmianach w składce zdrowotnej

- Reklama -

Sejm przyjął w piątek zmiany w składce zdrowotnej, które wejdą w życie od przyszłego roku. To, co koalicja rządząca przedstawia jako sukces, skomentował poseł Konfederacji Bronisław Foltyn. „Zaorali ryczałtowców” – wskazał.

„Uśmiechnięci z KO i 3D zaorali dziś w Sejmie ryczałtowców. Nie dość, że dla znacznej części z 700 tys. przedsiębiorców na ryczałcie, podnieśli dziś składkę zdrowotną, to jeszcze zlikwidowali możliwość jej odliczenia od PiT” – napisał w piątek.

- Reklama -

„Poprawki Konfederacji naprawiały, to dożynanie „ryczałtowców”, ale Uśmiechnięci je niestety odrzucili” – zaznaczył.

„Rozmawiałem z kilkoma posłami od Hołowni i pytałem ich o to, czym im zawinili przedsiębiorcy na ryczałcie, że traktują ich w ten sposób? Nie potrafili odpowiedzieć lub mówili, że nas na to nie stać! Szanowni uśmiechnięci posłowie, nie stać to nas na to, by ryczałtowców niszczyć. Przez ostatnie lata, ryczałt stał się bardzo popularny. Jak widać, chyba za bardzo, skoro dziś uczyniono pierwszy krok, by ryczałtowców zniszczyć” – ocenił.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

„Jeśli więc ktoś chciałby mnie zapytać, dlaczego wstrzymałem się w głosowaniu nad tym projektem, to powyżej ma odpowiedź. I jakoś nie przekonuje mnie Ryszard Petru, który dziś tłumaczył się, że wie, że niszczy kilkaset tysięcy przedsiębiorców na ryczałcie, ale może jeszcze zajmie się naprawą tego błędu „w przyszłości”. Panie pośle Petru, wystarczyło dziś wcisnąć przycisk w odpowiednim momencie i ryczałt byłby ocalony… a tak mamy, to co mamy. Bubla, który obniża składki jednym, a jednocześnie niszczy innych” – skwitował.

Uśmiechnięci z KO i 3D zaorali dziś w Sejmie ryczałtowców Nie dość, że dla znacznej części z 700 tys. przedsiębiorców na ryczałcie, podnieśli dziś składkę zdrowotną, to jeszcze zlikwidowali możliwość jej odliczenia od PiT Poprawki Konfederacji naprawiały, to dożynanie… pic.twitter.com/oP8pgExXGs — Bronisław Foltyn 🇵🇱 (@bronislawfoltyn) April 4, 2025

Ministerstwo Finansów poinformowało, że:

– 4 kwietnia 2025 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

– Nowe przepisy obejmą przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej, podatkiem liniowym, w formie ryczałtu oraz karty podatkowej.

– Na zmianach zyska ok. 2,45 mln przedsiębiorców.

– Zmiany w podstawie wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Ustawa wprowadza zmiany w podstawie wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Osoby, które rozliczają się według skali podatkowej oraz w formie podatku liniowego, będą płaciły stałą, niską składkę zdrowotną, która będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Rozwiązanie to będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy osiągają w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Po przekroczeniu 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie dodatkowo 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby, które rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będą płaciły stałą, niską składkę zdrowotną, wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Rozwiązanie to będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy osiągają w danym miesiącu przychód do wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Po przekroczeniu progu 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka wyniesie dodatkowo 3,5 proc. od nadwyżki ponad 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, będą płacić stałą, niską składkę zdrowotną, wynoszącą 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 2026 roku dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową uchylona zostanie możliwość odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych od podatku dochodowego, tj. częściowego odliczania od dochodu lub przychodu albo zaliczania do koszów uzyskania przychodów zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Uchwalona przez Sejm ustawa została przekazana do Senatu. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.