Michalkiewicz zaprasza na XVI Konferencję Prawicy Wolnościowej. „Och, jak mu ulżyło, a nam też” [VIDEO]

Publicysta „Najwyższego Czas-u!” Stanisław Michalkiewicz zaprasza na XVI Konferencję Prawicy Wolnościowej, która w dniach 12-13 kwietnia odbędzie się Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Michalkiewicz wystąpi 13 kwietnia o godzinie 16.

W rozmowie z Tomaszem Sommerem, wspominając wydanie pierwszego numeru tygodnika 31 marca 1990 roku, publicysta stwierdził, że pamięta tamte wydarzenia „jak dziś”.

– Napisał do nas, jak wyszedł ten pierwszy numer „Najwyższego Czas-u!”, doktor nauk weterenaryjnych z Poznania, taki list wzruszający… napisał, że on zawsze, całe życie w ten sposób myślał, ale jednocześnie myślał, że jest jedynym człowiekiem na świecie, który w ten sposób myśli – opowiedział.

- XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej -

– Już zaczynał mieć wątpliwości, co do swoich władz umysłowych i nagle kupił „Najwyższy Czas!” i się przekonał, że to całe środowisko takie jest. Och, jak mu ulżyło, a nam też – wspominał Michalkiewicz.

Były redaktor naczelny tygodnika, a obecnie jego stały autor, pojawi się już 13 kwietnia na XVI Konferencji Prawicy Wolnościowej.

– Zapraszam Państwa do Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu, tuż przy placu Zamkowym, 13 kwietnia o godzinie 16, bo tam będę miał prelekcję – powiedział Michalkiewicz.

XVI Konferencja Prawicy Wolnościowej

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:

SOBOTA, 12 KWIETNIA 2025:

10:00 Początek Targów Książki Bez Cenzury

10:30 – 11:00 Łukasz Chojnacki , PAFERE

, PAFERE 11:00 – 12:30 Premiera filmu Tomasza Sommera i Macieja Dębaly pt. ,,Góra Zyndrama – tajemnicza twierdza w Beskidach” . Dyskusja po filmie.

i pt. . Dyskusja po filmie. 13:00 – 13:45 Prof. Piotr Kowalczak (autor książki „Zmiany klimatu”): Religia klimatyzmu. Jak walczyć o prawdziwą naukę

(autor książki „Zmiany klimatu”): Religia klimatyzmu. Jak walczyć o prawdziwą naukę 14:00 – 14:45 Dr Mirosław Gajer (autor książki „Wojna o prąd”) : Jak zapewnić Polsce tani prąd

(autor książki „Wojna o prąd”) Jak zapewnić Polsce tani prąd 15:00 – 15:45 Roman Warszawski : Narodziny męskiej tożsamości politycznej

: Narodziny męskiej tożsamości politycznej 16:00 – 17:30 Krzysztof Bosak , Wicemarszałek Sejmu RP: Kiedy Prawica dojdzie do władzy

, Wicemarszałek Sejmu RP: Kiedy Prawica dojdzie do władzy 18:00 – Bankiet dla zaproszonych Gości i Patronów Konferencji

NIEDZIELA, 13 KWIETNIA 2025: