Braun OSTRO: „Nie będziemy negocjować z ekoterrorystami” [VIDEO]

W Sejmie odbyła się konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej. Europoseł Grzegorz Braun oświadczył, że nie będzie negocjacji z ekoterrorystami.

– Szczęść Boże. Precz z komuną, precz z eurokomuną i precz z ekokomuną. Ekoterroryści, mający za wspólników swojej akcji sprzedajnych skorumpowanych albo materialnie, albo intelektualnie, albo moralnie skorumpowanych polityków, mający za sprzymierzeńców wielki biznes, ten, który stawia np. wiatraki do mielenia ptaków, a rad by zamykać kopalnie węgla kamiennego brunatnego, ci ludzie idą na całość, idą po wszystko. Idą po całą naszą własność, całą naszą wolność, całą naszą godność. A na drodze do tych celów, zanim je osiągną, muszą oczywiście zrobić wodę z mózgu maksymalnie licznym obywatelom krajów, których władze realizują projekty w rodzaju Zielonego Ładu – wskazał Braun.

– Niestety władze warszawskie są tutaj bardzo chętnym podwykonawcą tej agendy ekoterrorystycznej. Władze warszawskie podnoszą na coraz wyższy poziom te normy. Przypomnijmy, że na początek tej kadencji pani minister odpowiedzialna właśnie za sterowanie klimatem pojechała do Brukseli i tam przebiła wszystko, co na miejscu zalicytowano. Nie 50 z górą procent redukcji emisji dwutlenku węgla, ale 90. No takie stachanowskie normy – podkreślił.

– To oczywiście, rozluźnijmy się, odetchnijmy z ulgą, to po prostu wszystko brednie. Brednia globalnego ocieplenia, brednia bezemisyjności, urojenie redukcji emisji dwutlenku węgla w sytuacji, gdy najwięksi gracze Chiny, Stany Zjednoczone, Indie i inne potężne kraje, które odgrywają w tej chwili już rolę mocarstwową, nic sobie z tych norm nie robią – wskazał.

– Europa miałaby być w awangardzie tej ekokomuny. To zmierza do powszechnego wywłaszczenia, to zmierza do powszechnego zniewolenia, to zmierza do powszechnego ogłupienia – ocenił.

Braun nawiązał też do sobotniej konferencji klimatycznej w Sejmie, podczas której „jeden z młodszych uczestników” zauważył, że „na największe niebezpieczeństwo wystawieni są prymusi, ta młodzież szkolna, która z największą uwagą i najwięcej czasu temu poświęcając wertuje książki, podręczniki i słucha uważnie tego, co tam mówią nauczyciele”.

– No a nauczyciele niestety – nie wszyscy, ale bardzo często – ćwierkają z tego klucza, który akurat władza aktualnie obowiązująca, aktualnie władająca wskazuje jako jedynie słuszny – dodał.

– My, niektórzy z nas na tyle już doświadczeni wiekiem, że pamiętamy czasy tamtej sowieckiej komuny, stanowczo sprzeciwiamy się euro- i ekokomunie. Deklarujemy, że jako politycy polscy, czy tu w Warszawie, czy w Brukseli, nie będziemy negocjować z ekoterrorystami. Nie zamierzamy negocjować granic naszej ludzkiej, polskiej wolności i godności. Nie zamierzamy przyczyniać się do utrwalania tego systemu urojeniowo-uroszczeniowego, jakim jest religia klimatyzmu – zadeklarował Braun.

– Ciąg dalszy nastąpi i nastąpi właśnie w tej otwierającej się kadencji Europarlamentu tu w Warszawie. Sprawy też będą się rozstrzygać, no bo za 4-5 lat od dzisiejszej daty wielka część naszego życia ma ulec już trwałej destrukcji. Czy to prawo do posiadania normalnych, dostępnych większości Polaków samochodów, czy to na poziomie dostępności mieszkań, prawa i możliwości utrzymania własnego domostwa, to wszystko ma być zniweczone. A na poziomie państwowym, narodowym destrukcji mają ulec kolejne gałęzie naszej gospodarki, naszego przemysłu, poza wspomnianym już górnictwem, rolnictwo jest oczywiście do zaorania. Pod pretekstem religii i klimatyzmu wszystko ma być sprowadzane albo z Ukrainy, albo z Argentyny. Konfederacja Korony Polskiej mówi tej polityce stanowcze nie – wskazał.

– Nie będziemy, nie będziemy wdawać się w rozmowy z wariatami albo łajdakami. Ludźmi, którzy albo obarczeni są jakimś deficytem intelektualnym i naprawdę szczerze wierzą w te wszystkie brednie, albo obarczeni są jakimś deficytem moralnym i chcą po prostu partycypować w tym wielkim skoku na kasę i tej wielkiej operacji zniewolenia narodów – oświadczył.

– Konfederacja Korony Polskiej po stronie wolności, własności, bezpieczeństwa Polaków i dlatego właśnie przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko dyrektywie budynkowej, przeciwko całej tej polityce znanej nam pod hasłami zrównoważonego rozwoju, agendy 2030, Fit for 55 temu się sprzeciwiamy, bo jesteśmy po stronie Polaków, po stronie polskiej racji staniu i polskiego interesu narodowego – skwitował Grzegorz Braun. – Precz z komuną, precz z ekokomuną – dodał.