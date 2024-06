John Godson o pakcie migracyjnym. „Bardzo dobrze, że Polska jest przeciw. To jest pułapka!” [VIDEO]

- Reklama -

Były poseł na Sejm VI i VII kadencji John Abraham Godson zabrał publicznie głos w kwestii migracji. Polityk, duchowny i znany działacz społeczny nie krył swojego sprzeciwu wobec zapisów paktu migracyjnego.

– Mówię to jako osoba, która jest Polakiem z wyboru, jako osoba która tu mieszkała przez 25 lat i będzie dalej mieszkać – powiedział były poseł PO – To dobrze, że Polska jest przeciwna temu paktowi. To tak naprawdę jest pułapka.

– Jest całkowity brak kontroli – mówi duchowny ewangelikalny – Po drugie te osoby mają bardzo niski poziom adaptacji. Są to osoby niewykształcone, nie mające zdolności przyswajania sobie nowej kultury. Po trzecie uważam, że doprowadzi to powstania enklaw obcej kultury, tak jak ma to miejsce na przykład we Francji.

– Po czwarte uważam, że to doprowadzi do konfliktów etnicznych, konfliktów rasowych i dlatego uważam, że przyjąć tego faktu nie wolno – powiedział Godson.