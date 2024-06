Szczerba zmiażdżony w Polsat News. „Wasza hipokryzja jest tak daleka, że…” [VIDEO]

- Reklama -

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba w programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” dość nieudolnie próbował wyjaśnić stanowisko swojego klubu w sprawie zapory na granicy i sytuacji, jaka ma tam miejsce. Polityk starł się z przedstawicielem Konfederacji, doradcą Prezydenta RP, a także prowadzącym program Bogdanem Rymanowskim.

Rymanowski zapytał Szczerbę, jak ten zareaguje „na apel prezesa (Jarosława – przyp. red.) Kaczyńskiego, który powiedział, żebyście przeprosili za to, co wtedy robiliście?”. – Za wrażliwość, za ludzkie podejście, za dobry uczynek? Znaczy, za co mam przepraszać? – zapytał poseł KO.

– Za działanie w interesie Białorusi i Rosji – wyjaśnił krótko Tyszka.

Szczerba stwierdził, że to ocena posła Konfederacji. – Wczoraj był dzień dziecka. Rozumiem, że zamiast dać bułkę swoim dzieciom, daliście im kamień. Ja dałem im bułkę, dałem im wodę. Nie wstydzę się tego – powiedział Szczerba. Nie obeszło się bez wtrącenia posła Konfederacji, który stwierdził, że polityk KO dawał w interesie Putina.

– Natomiast czym innym jest sytuacja dzisiaj, z którą mamy do czynienia – podkreślił Szczerba.

– Nie można jej porównać z tym, co było trzy lata temu? – dopytywał Rymanowski.

Polityk KO stwierdził, że absolutnie nie i podkreślił, że „to był początek wojny hybrydowej”. – Mieliśmy do czynienia z sytuacją absolutnie skandaliczną w Usnarzu. I przychodzili mieszkańcy tego rejonu, przychodziły organizacje pozarządowe, starały się pomagać tym ludziom. Po pierwsze, nikt nie mówił, żeby te osoby wpuścić – powiedział Szczerba.

Kiedy Rymanowski przypomniał poseł Iwonę Hartwich, która na portalu X apelowała: „Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski!”, poseł KO stwierdził, że „nie odpowiada za różne wypowiedzi”.

– Powiedzmy sobie szczerze, sytuacja jest arcypoważna. Jest sytuacja całkiem inna geopolitycznie – stwierdził polityk KO i zaapelował do posła Tyszki, by ten mu nie przerywał. Polityk Konfederacji odparł: Spoko. Niech Pan przeprosi za to, co Pan robi.

– Mamy pełnoskalową wojnę na Ukrainie. Mamy wojnę hybrydową. I nigdy, chcę wyraźnie to kłamstwo (Błażeja – przyp. red.) Pobożego sprostować. Nigdy Koalicja Obywatelska nie mówiła, że ta zapora nie powinna powstać. My po prostu nie mieliśmy absolutnego zaufania – mówił Szczerba.

Wywołany do tablicy Poboży pytał, jak przedstawiciele KO oraz sam Szczerba głosowali w sprawie zapory, lecz odpowiedzi się nie doczekał. – Wasza hipokryzja jest tak daleka, że dziś dzięki przepisom uchwalonym przez Prawo i Sprawiedliwość będziecie mogli wprowadzać… – mówił doradca prezydenta RP, ale prowadzący program Rymanowski nie pozwolił mu już dokończyć zdania.