Bosak: Nigdy nie wchodzić do strefy euro, to nie jest w naszym interesie

- Reklama -

Nasza propozycja to nigdy nie wchodzić do strefy euro, bo nie jest to w naszym interesie, żeby poddać się pod zewnętrzną władzę w sprawach polityki monetarnej i regulacji sektora finansowego – mówił w poniedziałek w Kaliszu lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i liderka listy Konfederacji w okręgu wielkopolskim do Parlamentu Europejskiego Anna Bryłka uczestniczyli w konferencji prasowej pt. Złotówka polską walutą na zawsze.

Według Bosaka, polscy politycy przedstawiają społeczeństwu wejście do strefy euro jako rzecz bezalternatywną i postanowioną. „A przecież nie wszystkie państwa w UE planują przystąpić do strefy euro. Nie wszystkie państwa mają to zaplanowane” – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Podkreślił, że Polska nie ma obowiązku wejścia do strefy euro, ponieważ zapis tej sprawie ma charakter bezterminowy. „Nasza propozycja to nigdy do niej nie wchodzić, bo nie jest to w naszym interesie, żeby poddać się pod zewnętrzną władzę w sprawach polityki monetarnej i regulacji sektora finansowego” – oświadczył Bosak.

Według niego, tacy politycy, jak Ryszard Petru, Marek Belka, Szymon Hołownia i Donald Tusk nadal nie rozstali się z pomysłem zlikwidowania polskiej waluty i uważają, że to może być dla Polski coś korzystnego.

„Także Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki nigdy definitywnie nie wykluczyli wejścia do strefy euro. Mówią: +tylko nie teraz+, ale współodpowiadają za tworzenie atmosfery w poprzednich latach, zgodnie z którą wejście może być czymś korzystnym dla naszego kraju” – zauważył.

W ocenie polityka Konfederacji, wszystkie państwa, które przystąpiły do strefy doświadczyły wzrostu cen, utraty suwerenności gospodarczej i wpływu na własną politykę walutową. W przypadku państw słabiej rozwiniętych przemysłowo – wskazał – stwierdzono utratę konkurencyjności gospodarczej i wieloletnią niezdolność do jej odzyskania.

„Kryzys w krajach słabszych był bezpośrednim następstwem błędów ekonomicznych przy konstrukcji strefy EURO. O tym trzeba mówić i przed tym Polaków trzeba ostrzegać. Trzeba mówić, że własna waluta to suwerenność i wolność gospodarcza. Dlatego mówimy +Nie+ dla polityków, którzy chcieliby pozbawić Polaków własnej waluty narodowej, a nasz sektor finansowy własnej suwerenności” – powiedział Bosak.

Podkreślił, że Polska potrzebuje swojej własnej waluty, by móc dostosowywać się do zdarzeń na rynku. „Większość ekonomistów wskazuje, że przeszliśmy łagodnie kryzys finansowy właśnie dlatego, że mieliśmy własną politykę monetarną i nasze władze monetarne mogły reagować na to, co dzieje się na rynku” – oświadczył wicemarszałek Sejmu.

Zdaniem Bosaka dotychczasowa polska klasa polityczna nie dała dobrego przykładu negocjowania w sprawach strefy euro. „Dlatego proponujemy, żeby z europarlamentu usunąć tych, którzy powinni już odejść na emeryturę i wprowadzać takich ludzi jak Anna Bryłka czy inni kandydaci Konfederacji, czyli ideowych i odważnych” – wskazał.

Konfederacja liczy, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobędzie minimum cztery mandaty. „Liczymy na pięć, sześć a powyżej to będzie wielki sukces” – oświadczył Bosak.