Ekoterroryści znów zaatakowali. Celem jeden z najsłynniejszych obrazów Moneta. „+4 st. do piekła” [VIDEO]

„Pole maków”, jeden z najsłynniejszych obrazów francuskiego impresjonisty Claude’a Moneta, stał się celem kolejnej akcji terrorystów klimatycznych; w sobotę w Paryżu ekoterrorystka nalepiła na dzieło kartkę z fikcyjnym pejzażem, pokazującym suszę. Została zatrzymana.

Do aktu wandalizmu doszło w Muzeum d’Orsay, gdzie eksponowany jest obraz. Ekoterrorystka z ruchu o nazwie Riposte Alimentaire przykleiła na płótno Moneta, które nie jest chronione szkłem, kartkę z fikcyjnym pejzażem. Miał on przedstawiać to samo pole maków, zniszczone przez suszę będącą skutkiem ocieplenia klimatu.

O akcji poinformował sam ruch Riposte Alimentaire w mediach społecznościowych. Zamieścił nagranie wideo, na którym widać działania ekoterrorystki. Młoda kobieta ubrana jest w T-shirt z napisem „+4 st. do piekła”. Chodzi o ocieplenie klimatu o 4 stopnie Celsjusza – jak twierdzi Riposte Alimentaire, ma to nastąpić na południu Europy do 2100 roku.

Po oględzinach przez konserwatora dzieło Moneta zostało powieszone ponownie. Jednocześnie muzeum zapowiedziało złożenie skargi.

Ruch organizował podobne akcje w poprzednich miesiącach. Ekoterroryści deklarują, że ich celem jest zwrócenie uwagi na skutki „zmian klimatycznych”.